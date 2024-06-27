Общество

Под Волгоградом среди удачливых рыбаков разыграют моторную лодку

Общество 27.06.2024 13:50
0
27.06.2024 13:50


V юбилейный рыболовный фестиваль Волжская «FISHka» пройдет 13 июля на реке Ахтуба в преддверии 70-летнего дня рождения Волжского. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, главным призом состязаний станет моторная лодка. При этом презенты предусмотрены в каждой номинации. 
Соревнования пройдут в поселке Металлург Волжского с  9-00 до 11-00 ч. Ловить рыбу можно всеми разрешенными способами. 
Предварительная регистрация для участников:
  +7 (995) 023-64-34
Или по ссылке: https://vk.com/wall-111481087_1474

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.06.2024 15:44
Общество 27.06.2024 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2024 15:31
Общество 27.06.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2024 15:27
Общество 27.06.2024 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2024 12:44
Общество 27.06.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2024 11:42
Общество 27.06.2024 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2024 11:28
Общество 27.06.2024 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2024 11:02
Общество 27.06.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2024 10:53
Общество 27.06.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2024 10:38
Общество 27.06.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2024 09:02
Общество 27.06.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2024 07:48
Общество 27.06.2024 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2024 06:42
Общество 27.06.2024 06:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 21:10
Общество 26.06.2024 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 20:26
Общество 26.06.2024 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 20:14
Общество 26.06.2024 20:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:44
В Волгограде осудят предпринимателя за падение рабочего с фасада циркаСмотреть фотографии
15:31
Ограничения на продажу алкоголя ввели в Волгограде с 27 по 29 июняСмотреть фотографии
15:27
«Учиться или мучиться?»: под Волгоградом люди остались без дороги после строительства школыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
РФС возобновил продажу билетов на Суперкубок РФ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
OMODA в пустыне «Поющие пески»: кроссовер из Поднебесной стал участником ультрамарафона в КалмыкииСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом среди удачливых рыбаков разыграют моторную лодкуСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде 65-летняя медик отдала мошенникам 1,6 млн рублейСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде со второй попытки посадили авторитета Александра ЮношеваСмотреть фотографии
12:44
В Волжском таинственно пропала 49-летняя женщинаСмотреть фотографии
12:40
На разоблаченную УФСБ лжемать из Волгоградской области завели делоСмотреть фотографии
12:36
Молодой картофель в Волгограде подорожал до 60 рублейСмотреть фотографии
12:03
Раненая косуля забилась в ж/д депо в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Потасовку полицейских с молодчиками сняли на видео в Быково Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В дни фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде назначили допэлектричкиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде автомобилисты снова пожаловались на сбои GPSСмотреть фотографии
11:27
Двое волгоградцев по-тихому слили 2 тыс литров солярки с нефтепроводаСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде на природоохранные мероприятия алюминиевого завода потратят 1,3 млрд рублейСмотреть фотографии
11:02
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с электросамокатами в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:53
Всего один волгоградский вуз попал в рейтинг ForbesСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области ввели два уровня погодной опасностиСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде у подъезда жилого дома нашли ружье ИЖ-57Смотреть фотографииCмотреть видео
09:28
«Ремень уже готов»: в Котово живым и здоровым нашелся 9-летний мальчикСмотреть фотографии
09:02
РПН помог вернуть волгоградке деньги за скрипучий диванСмотреть фотографии
08:36
Цены на АИ-95 преодолели рубеж в 58 рублей в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:23
Иван Пяткин продлил контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
08:05
«Он гулял с друзьями»: в Котово пропал 9-летний мальчикСмотреть фотографии
07:50
«Я спасаю свою дочь»: волгоградец опроверг обвинения в похищении собственного ребенкаСмотреть фотографии
07:48
Автор песни о мошке стал лауреатом премии ВолгоградаСмотреть фотографии
06:42
Волгоградец, сэкономивший на ребенке полмиллиона, предстал перед судомСмотреть фотографии
21:30
«Хочет два миллиона»: душительница Ахметова обвинила экс-подругу в рэкете и давленииСмотреть фотографииCмотреть видео
 