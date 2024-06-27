Под Волгоградом среди удачливых рыбаков разыграют моторную лодку

Общество 27.06.2024 13:50
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27.06.2024 13:50
V юбилейный рыболовный фестиваль Волжская «FISHka» пройдет 13 июля на реке Ахтуба в преддверии 70-летнего дня рождения Волжского. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, главным призом состязаний станет моторная лодка. При этом презенты предусмотрены в каждой номинации.
Соревнования пройдут в поселке Металлург Волжского с 9-00 до 11-00 ч. Ловить рыбу можно всеми разрешенными способами.
Предварительная регистрация для участников:
+7 (995) 023-64-34
Или по ссылке: https://vk.com/wall-111481087_1474
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