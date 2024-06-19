Андрей Бочаров разделил с волгоградцами радость от запуска новых трамваев





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром 19 июня разделил радость с жителями областного центра, которые, наконец, дождались выпуска на линию новых трамваев взамен проржавевших старых вагонов. Отправившись снимать новых «Львят» на конечную маршрута №2 на ул. Ангарской, фотограф ИА «Высота 102» застал там главу региона в сопровождении чиновников. В процессе состоялось импровизированное общение Андрея Бочарова с жителями, у которых оказалось немало вопросов к губернатору.





– Около 10.00 на конечную остановку «36-я школа» приехал губернатор в сопровождении главы Волгограда. Андрею Бочарову презентовали новые трамваи, он побывал в салоне и даже оплатил проезд в нем, – сообщает фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин.





Незапланированным пунктом поездки Андрея Бочарова на Ангарский стало его общение с местными жителями. По словам фотографа ИА «Высота 102», особую настойчивость проявила зрелая дама, которая непременно хотела поговорить с губернатором.

– Поначалу женщину не пускали к Андрею Бочарову полицейские, но заметив это, он сам пригласил пенсионерку к разговору, – передает Павел Мирошкин. – Вопросов у нее было немало. Губернатор выслушал женщину, поговорил с ней, после чего попросил подчиненных продолжить общение.









Напомним, что новые девять трамваев «Львенок» вышли сегодня, 19 июня, на трамвайный маршрут №2. Еще один трамвай будет находиться в резерве. В общей сложности для Волгограда закупили 62 новых трамвая. Все они будут выводиться на линии по мере тестовых испытаний.















