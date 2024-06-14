Общество

Облкомприроды требует от мэрии Волгограда в суде возврата 9 млн рублей

Общество 14.06.2024 06:59
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14.06.2024 06:59


В Волгограде региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии (Облкомприроды) через Арбитражный суд требует от мэрии Волгограда возврата в областной бюджет 9 179 520 рублей и одной копейки. Данные средства еще в 2019 году были выделены муниципалитету на ликвидацию свалок и подготовку проектной документации по таким объектам. Однако, как рассказали ИА «Высота 102» в  суде со ссылкой на исковые требования, городские чиновники не выполнили своих обязательств.  

Уточняется, что соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Волгограда облкомприроды и мэрия заключили в мае 2019 года. До конца года в комитете планировали увидеть результат плодотворной работы.  

Под подготовкой природоохранных проектов понимается проведение необходимых обследований, в том числе инженерных изысканий, разработка проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, его согласование, утверждение, а также получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, – поясняют в Арбитражном суде. – В соответствии с соглашением, данную работу администрация Волгограда должна была провести до 31.12.2019  в объеме 100 процентов. Однако, по мнению облкомприроды, указанный целевой показатель результативности использования субсидии, предоставленной бюджету Волгограда в 2019 году, не достигнут, в связи с чем, субсидия, предоставленная бюджету Волгограда в размере 9 179 520,01 рублей подлежит возврату в областной бюджет.

Ранее профильным комитетом администрации Волгоградской области в адрес администрации Волгограда было направлено требование о возврате в областной бюджет предоставленной субсидии. Но деньги в казну региона до сих пор не вернулись. В результате облкомприроды было решено взыскать средства в судебном порядке. 

Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня.

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