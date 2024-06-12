Субподрядчик «Ситиматика» пытается лишить три района Волгоградской области мусорных контейнеров





В Волгоградской области компания «Волга-Д» пытается лишить Среднеахтубинский, Калачёвский и Быковский районы всех мусорных контейнеров, установленных здесь в 2018 году. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие иски зарегистрированы региональным арбитражным судом.

Ещё шесть лет назад между ООО «Ситиматик-Волгоград» и компанией «Волга-Д» был заключён договор на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов. В рамках контракта в Среднеахтубинский район были переданы 223 контейнера, в Калачёвский 526 контейнеров и в Быковский район ещё 400 контейнеров, находящихся в собственности субподрядчика.

В 2023 году, после мусорного коллапса, «Ситиматик-Волгоград» лишился статуса регионального оператора, при этом администрации муниципальных районов отказались возвращать компании «Волга-Д» переданные на время контейнеры.

- По мнению истца, ответчики незаконно удерживают указанное имущество и используют его в своих целях для содержания и обеспечения функционирования площадок накопления ТКО на территории районов, — рассказали журналистам в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.

Отметим, предварительное судебное заседание по иску назначено на конец июня – начало июля 2024 года.