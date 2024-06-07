Общество

В Волжском заработала паромная переправа «Дачник-1» через Ахтубу

Общество 07.06.2024 20:34
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07.06.2024 20:34


Завершение половодья на Волжской ГЭС позволило снова запустить паромную переправу «Дачник-1» через Ахтубу, сообщили V102.RU в администрации Волжского.

Паром обеспечивает транспортное сообщение между городом и прилегающими дачными товариществами. Перевозки осуществляет автоколонна № 1732.

Согласно актуальному расписанию, указанному на сайте перевозчика, до 6 августа переправа будет работать в будние и выходные дни, кроме понедельника и вторника. 

В среду, субботу и воскресенье предусмотрено 10 рейсов: 8-00; 9-00; 10-00; 11-00; 12-00; 13-00; 16-00; 17-00; 18-00; 19-00.

В четверг и пятницу – шесть рейсов: 8-00; 9-00; 10-00; 17-00; 18-00; 19-00.

Фото: администрации Волжского

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