На автовокзале Волгограда на месяц демонтируют вывеску с названием города

В Волгограде покрасят здание центрального автовокзала на улице Балонина и отремонтируют кровлю. Как сообщает V102.RU со ссылкой на госзакупки, ГУП «Волгоградское областное предприятие «Вокзал-Авто» объявило о поиске подрядной организации, которой предстоит выполнить ремонтные работы. Начальная стоимость контракта составляет чуть более 3 миллионов рублей.

Победителю электронного аукциона предстоит перед началом работ временно демонтировать вывеску «Волгоград», а потом вернуть ее на прежнее место. На крыше уложат пароизоляцию, смонтируют новое кровельное покрытие из профилированного листа, поменяют все металлические элементы, водосточную трубу. Контрактом предусмотрены грунтовка и штукатурка фасадов, а также их покраска в белый цвет. На ремонт отводится 30 календарных дней после подписания договора.

Автовокзал Волгограда был построен 60 лет назад. Транспортный узел осуществляет маршруты регионального, российского и международного значения и может выпускать за сутки 150-200 рейсов.