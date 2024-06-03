Волгоградским рыбакам пообещали шесть «суперклевых» дней в июне





Рыбакам Волгоградской области обещают шесть дней в июне, когда рыба в водоемах региона будет особенно прожорливой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз до конца месяца, готовить удочки нужно уже к предстоящим выходным – жор прогнозируется в воскресенье, 9 июня. До этого дня появляться с удочкой на ближайшем водоеме нет никакого смысла.

Также, ориентируясь на Луну, специалисты обещают хорошую поклевку и в последующие четыре дня – 10, 11, 12, 13 июня. А вот 14 и 15 июня, если и будет клевать, то менее интенсивно. Затем, согласно прогнозу, рыба и вовсе уйдет в спячку, а проснется ради хорошего жора лишь 24 июня. С этой даты и до конца месяца волгоградским рыбакам обещают неплохую рыбалку, но рассчитывать на богатый улов смогут лишь самые везучие и опытные из них.

Из неприятных новостей – практически все выходные дни, за исключением ближайшего воскресенья, клев будет плохим.

Особенно активными на водоемах Волгоградской области в июне будут сазан, карась, толстолобик, лещ, чехонь, уклейка, линь, красноперка и пескарь.

Напомним, что в Волгоградской области продолжают действовать ограничения на ловлю рыбы. Так, на Волге и Ахтубе, ниже плотины Волжской ГЭС, на водоемах Волго-Ахтубинской поймы, в озерах Сарпа и Цаца до 15 июня разрешается лов рыбы лишь одной поплавочной или донной удочкой с берега (с количеством крючков не более двух штук). При этом выбирать места для рыбалки необходимо вне мест нереста. В Волгоградском водохранилище, а также на впадающих в него реках, расположенных в пределах Волгоградской области, с 1 мая по 30 июня запрещается вылов рыбы всеми орудиями. Исключение – одна удочка на одного рыбака, а также спиннинг не более чем с двумя крючками.