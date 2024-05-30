Возле «Волгоград Арены» вспахали пути линии скоростного трамвая

В Центральном районе Волгограда подрядная компания продолжает крушить пути линии скоростного трамвая. Как рассказали читатели ИА «Высота 102», сегодня, 30 мая, рабочие добрались до стадиона «Волгоград Арена» – перед предстоящим футбольным матчем болельщикам для передвижения оставили лишь узкую пешеходную тропку.

– На участке от проспекта Ленина, 90 до стадиона продолжаются работы по демонтажу старой рельсошпальной решетки, – сообщают в администрации Волгограда.





В общей сложности, по данным мэрии, на всех видах работ сегодня задействовано более 20 единиц техники и порядка 80 рабочих. В районе ЦПКиО рабочие уже производят выемку грунта для устройства нового основания.

Фото: читатели ИА «Высота 102»