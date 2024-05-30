В Волгограде подвели итоги в организации школьного питания

В компании «Виво», занимающейся организацией питания в школах пяти районов Волгограда, подвели итоги работы за прошедший учебный год. На итоговых собраниях были отмечены заслуги лучших поваров компании, которые продемонстрировали высокий уровень профессионализма и ответственности при выполнении своих обязанностей. Почетными грамотами награждены 450 школьных поваров, которые за учебный год приготовили для учеников 6 миллионов 400 тысяч порций горячих завтраков и обедов.





Показателем достойной работы компании стал ежегодный онлайн-опрос школьников и родителей по качеству услуги школьного питания. Итоги опроса показали, что процент посещаемости школьных столовых в этом учебном году вырос на 15%. Более 50% участников оценивают ассортимент школьной столовой на «4» и «5» – этот показатель вырос на 10% по сравнению с опросом школьников, который проходил в апреле 2023 года. Это показало, что качество предоставляемых услуг в школьной столовой улучшается и число детей, которые выбирают безопасную школьную еду, растет.





Также стоит отметить успех гимназии №5 Ворошиловского района, которая стала обладателем второго места в категории «Лучшая столовая города-миллионника-2023». Уже третий год подряд волгоградские школы становятся лучшими в этой категории.





– Победа в конкурсе «Лучшая школьная столовая 2023» – это результат слаженной работы всей нашей команды, – поделилась ведущий технолог ООО «Виво Маркет» Татьяна Койич. – Я благодарна каждому за профессионализм, творческий подход и преданность своему делу. Вместе мы создаем не только вкусные, но и полезные блюда для наших школьников.

Кроме того, значимым событием для волгоградских поваров стала победа шеф-повара лицея №4 Ольги Садововой в конкурсе «Мисс Профессия». Она заняла почетное третье место и стала второй вице-мисс, что также свидетельствует о высоком уровне профессионализма сотрудников компании «Виво».

– Для меня работа поваром – это, прежде всего, забота о детях. Чтобы реализовать свой потенциал не обязательно быть шеф-поваром престижного ресторана, и в школьной столовой можно проявить свой талант. Главное, это любовь к своему делу и целеустремленность, – поделилась Ольга.





Эти достижения являются результатом слаженной работы всего коллектива компании и подтверждают ее статус надежного партнера в сфере организации школьного питания. Компания «Виво» продолжает развиваться и совершенствовать свои услуги, чтобы обеспечить качественное и здоровое питание для школьников.