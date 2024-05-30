Общество

В Волгограде подвели итоги в организации школьного питания

Общество 30.05.2024 16:03 Реклама
0
30.05.2024 16:03 Реклама


В компании «Виво», занимающейся организацией питания в школах пяти районов Волгограда, подвели итоги работы за прошедший учебный год. На итоговых собраниях были отмечены заслуги лучших поваров компании, которые продемонстрировали высокий уровень профессионализма и ответственности при выполнении своих обязанностей. Почетными грамотами награждены 450 школьных поваров, которые за учебный год приготовили для учеников 6 миллионов 400 тысяч порций горячих завтраков и обедов.


Показателем достойной работы компании стал ежегодный онлайн-опрос школьников и родителей по качеству услуги школьного питания. Итоги опроса показали, что процент посещаемости школьных столовых в этом учебном году вырос на 15%. Более 50% участников оценивают ассортимент школьной столовой на «4» и «5» – этот показатель вырос на 10% по сравнению с опросом школьников, который проходил в апреле 2023 года. Это показало, что качество предоставляемых услуг в школьной столовой улучшается и число детей, которые выбирают безопасную школьную еду, растет.


Также стоит отметить успех гимназии №5 Ворошиловского района, которая стала обладателем второго места в категории «Лучшая столовая города-миллионника-2023». Уже третий год подряд волгоградские школы становятся лучшими в этой категории.


– Победа в конкурсе «Лучшая школьная столовая 2023» – это результат слаженной работы всей нашей команды, – поделилась ведущий технолог ООО «Виво Маркет» Татьяна Койич. – Я благодарна каждому за профессионализм, творческий подход и преданность своему делу. Вместе мы создаем не только вкусные, но и полезные блюда для наших школьников.

Кроме того, значимым событием для волгоградских поваров стала победа шеф-повара лицея №4 Ольги Садововой в конкурсе «Мисс Профессия». Она заняла почетное третье место и стала второй вице-мисс, что также свидетельствует о высоком уровне профессионализма сотрудников компании «Виво».

– Для меня работа поваром – это, прежде всего, забота о детях. Чтобы реализовать свой потенциал не обязательно быть шеф-поваром престижного ресторана, и в школьной столовой можно проявить свой талант. Главное, это любовь к своему делу и целеустремленность, – поделилась Ольга. 


Эти достижения являются результатом слаженной работы всего коллектива компании и подтверждают ее статус надежного партнера в сфере организации школьного питания. Компания «Виво» продолжает развиваться и совершенствовать свои услуги, чтобы обеспечить качественное и здоровое питание для школьников.

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.05.2024 19:34
Общество 30.05.2024 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 19:04
Общество 30.05.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 18:19
Общество 30.05.2024 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 17:33
Общество 30.05.2024 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 15:19
Общество 30.05.2024 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 14:42
Общество 30.05.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 14:14
Общество 30.05.2024 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 14:10
Общество 30.05.2024 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.05.2024 13:49
Общество 30.05.2024 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 13:31
Общество 30.05.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 12:43
Общество 30.05.2024 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 11:05
Общество 30.05.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 10:42
Общество 30.05.2024 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 10:06
Общество 30.05.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
30.05.2024 09:48
Общество 30.05.2024 09:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:16
Волгоградца оштрафовали на тысячу рублей за тату с нацистской символикойСмотреть фотографии
20:03
Волгоградский болельщик на велосипеде отправился поддержать «Ротор» на выездеСмотреть фотографии
19:34
Возле «Волгоград Арены» вспахали пути линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
19:05
Скандально известный мебельщик Алхутов откупился от обманутых волгоградцевСмотреть фотографии
19:04
Запорную арматуру заменят коммунальщики на сетях сразу в двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
18:19
В Волгоградской области почти 2 млрд направят на ремонт дорог в 15 районахСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде трепавшая нервы жильцам УК-банкрот задолжала 28 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:19
Ставропольца осудили за производство 17 кг мефедрона под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде подвели итоги в организации школьного питанияСмотреть фотографии
15:48
Главой Быковского района переизбран Александр РычаговСмотреть фотографии
15:19
Директор ЦПКиО рискнул самыми смелыми и легкими сотрудниками паркаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
В Волгограде на видео попало жуткое ДТП у городской администрацииСмотреть фотографии
14:53
Волжанка инвестировала более 3 млн рублей в карман мошенникуСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде пролетевшая на красный свет фура оставила мокрый след и разбитую легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Александр Бастрыкин взял на контроль расселение «аварийки» под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:14
«Ждать трагедии, как в Петербурге?»: в Волгограде снова будут судить коммерсанта после ДТП с маршруткой №4Смотреть фотографии
14:10
ЕР направит на рассмотрение в правительство инициативы по нацпроекту «Семья»Смотреть фотографии
13:49
В Волгоградской области лето начнется с магнитной буриСмотреть фотографии
13:47
Водитель «Лады» погиб в страшном ДТП с автогрейдером в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
В Волгоградской области 31 мая взвоют сиреныСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде 12-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркойСмотреть фотографии
13:20
Компания 15-летних подростков разбилась на иномарке в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:43
За неделю картофель подорожал в Волгоградской области почти на 25%Смотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом заведующая детсадом с супругом идут под суд за любовь к легким деньгамСмотреть фотографии
11:26
В Волгоградской области оружейнику-самоучке дали 3 года колонии за хранение оружияСмотреть фотографии
11:21
Продававшие порно в Америку и Европу волгоградцы поедут в колониюСмотреть фотографии
11:05
Выдачу посылок после масштабного сбоя начал СДЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
Волжанину за убийство 39-летнего товарища грозит длительный тюремный срокСмотреть фотографии
10:25
Стали известны подробности гибели подростка в заливе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:06
Цены на бензин в Волгоградской области после рывка неожиданно замерлиСмотреть фотографии
 