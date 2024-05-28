Ремонт на путепроводе №6 в Волгограде, который входит в инфраструктурный комплекс Третьей продольной магистрали, близится к завершению, передает V102.RU. Как сообщили в администрации города, подрядная организация приступила к формированию нового двухслойного дорожного полотна.

До этого на мосту было полностью заменено железобетонное основание. Перед укладкой первого слоя асфальта рабочие нанесли гидроизоляционный материал. Выравнивающий слой будет высотой не менее 4 см. Асфальт проверят на качество и другие характеристики, а потом уложат на него второй слой.

В мэрии напомнили, что во время ремонта движение на путепроводе не останавливается. Транспорт движется по одной части моста, пока на другой половине проводятся дорожные работы.

Напомним, ремонт путепровода №6 начался в феврале текущего года в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы» нацпроекта «БКД». Объект находится в Дзержинском районе и входит в состав двухуровневой развязки.

Протяжённость моста составляет почти 100 метров, ширина — порядка 37 метров. Путепровод был введён в эксплуатацию 38 лет назад. Последний ремонт здесь производился в 2006 году.

Фото: архив V102.RU