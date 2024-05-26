В аэропорту Волгограда не смог взлететь экспериментальный самолет DR1/L, сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

Авторы канала поясняют, что инцидент произошел 25 мая в 17.05:

— По электронной почте от диспетчера Центра планирования и координирования использования воздушного пространства (г. Ростов-на-Дону) получен сигнал тревоги о том, что в 16.35 в процессе занятия исполнительного старта взлетно-посадочной полосы (коэффициент трения 0,5 мм) экипаж доложил о неисправности тормозной системы и принял решение вернуться на стоянку.

Уточняется, что самолет модели DR1/L должен был вылететь в направлении Средней Ахтубы. К слову, именно там находится авиаклуб имени Героя Советского Союза А. М. Числова.

По сведениям из открытых источников, не исключено, что не смог взлететь прототип самолета PJ-II Dreamer, разработанный, построенный и испытанный в воздухе специалистами компании Aeroconcept LLC, которая находится в Волгограде.

В свою очередь пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова в ответ на запрос журналистов информагентства пояснила, что не располагает информацией о подобном происшествии.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»