Волгоградцев ждет жаркая неделя в конце мая





После прохлады, которую принесли прошедшие в Волгоградской области дожди, в регион придет жара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже завтра, 26 мая, температура воздуха повысится до +27 градусов. При том, что в некоторых районах ночью зимой будет всего до +2 градусов. А начало рабочей недели ознаменуется дневной температурой до +29. После прохлады, которую принесли прошедшие в Волгоградской области дожди, в регион придет жара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже завтра, 26 мая, температура воздуха повысится до +27 градусов. При том, что в некоторых районах ночью зимой будет всего до +2 градусов. А начало рабочей недели ознаменуется дневной температурой до +29.

30 и 31 мая в регионе будет еще жарче – до +30. А на следующий день столбик термометра поднимется на один градус. В то же время в Волгоградской области прогнозируют и теплые ночи – к следующей пятнице до +18.