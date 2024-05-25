Волгоградцев ждет жаркая неделя в конце мая

Общество 25.05.2024 20:52
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25.05.2024 20:52
После прохлады, которую принесли прошедшие в Волгоградской области дожди, в регион придет жара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже завтра, 26 мая, температура воздуха повысится до +27 градусов. При том, что в некоторых районах ночью зимой будет всего до +2 градусов. А начало рабочей недели ознаменуется дневной температурой до +29.30 и 31 мая в регионе будет еще жарче – до +30. А на следующий день столбик термометра поднимется на один градус. В то же время в Волгоградской области прогнозируют и теплые ночи – к следующей пятнице до +18.
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