«Шаг к мечте» сделали юные артисты балета театра «Царицынская опера»





26 мая в театре «Царицынская опера» с большим успехом прошёл отчётный концерт «Шаг к мечте» воспитанников Студии балетного искусства. Свой первый творческий год юные артисты балета завершили на сцене, блестяще исполнив танцевальные номера из классических балетных постановок.

Студия балетного искусства ГБУК ВГТ «Царицынская опера» появилась год назад при поддержке благотворительного фонда «Илзе Лиепа». В XX-ом юбилейном сезоне юные артисты балета приняли участие во всех балетных и некоторых репертуарных спектаклях, сказках.

Финальный праздник балета был полностью посвящён детям, которые подготовили обширную программу на большой сцене. Более тридцати детей закончили театральный сезон вместе с профессиональными артистами. Первый год наиболее сложный по многим организационным моментам, но педагоги и ученики успешно со всем справились.

Сформированы и успешно работают три группы детей по возрасту и навыкам: младшая (6 – 9 лет), средняя (10 - 13 лет) и старшая (14 – 17 лет). Занятия в студии проводят профессиональные практикующие артисты балета, которые имеют не только хореографическое образование, большой опыт работы на сцене, в том числе и за рубежом, но и навыки педагогической работы: Карина Хайруллина (младшая группа), Кристина Кочетова, заслуженный артист РФ Алексей Михеев (средняя группа), Ксения Гринева (старшая группа). Примечательно, что Кристина и Алексей – известная балетная пара, участники шоу «Большой балет» специально переехали в Волгоград развивать балетное искусство.





Младшая группа исполнила трогательные номера, адаптированные педагогом Кариной Хайруллиной. Среди них «Весна» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт», вальс-шутка «Танец кукол» из детского альбома «Танцы кукол» Д. Шостаковича, «Вариация жемчужин» из балета «Конек-Горбунок» Ц. Пуни. Для малышей важна координация, ритмика, знания позиций рук и ног. Педагог Карина Хайруллина нашла к детям психологический подход, замотивировала на продуктивные занятия.





В программе средней группы были более сложные хореографические номера.

– Вместе с Дашей Ждановой мы исполнили вариацию «Пиццикато» из балета «Сильвия» Л. Делиба, – рассказала 11-летняя Яна Сиротина. – Мы очень старались делать всё идеально синхронно не только когда держались за руки, но и разъединяли их. Очень красивые движения и элементы, которые нам удалось сделать хорошо.

– Очень нравится заниматься в балетной студии «Царицынской оперы», – поделилась 11-летняя Элина Абидинова. – Мне удалось выступить в разных спектаклях на сцене театра и это для меня очень важно. Моя мама соглашается возить меня из Кировского района. На отчётном концерте я исполнила танец куклы из балета «Коппелия» Л. Делиба. И для меня сегодня это любимая вариация. С удовольствием изучила новые движения и постаралась сделать их красиво и правильно.

– Последние дни мы каждый день приходили на репетиции и занимались в студии подготовкой к отчётному концерту, – отметила 12-летняя Настя Будей. – Я станцевала очень красивую вариацию Генриетты из балета «Раймонда» А. Глазунова, которую для меня адаптировала наша педагог Кристина Борисовна Кочетова. А помимо итогового праздника мы участвовали в репертуарных спектаклях, совсем недавно танцевали в балете «Дон Кихот» Л. Минкуса. Еще мне удалось принять участие в постановках: «Спящая красавица», «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Кармина Бурана» К. Орфа.

– Я перешла в балетную студию с марта этого года и успела выступить в разных постановках театра, – сообщила 12-летняя Милана Анисимова. – Мне очень нравится отношение педагогов и подход к обучению. Моя фея Нежности из балета «Спящая красавица» П.И. Чайковского надеюсь получилась хорошо. В движениях было много статики, но каждый элемент был по-своему сложный и интересный.





У старшегруппников были самые сложные номера, с которыми начинающие артисты балета успешно справились. Кстати, недавняя воспитанница старшей группы Полина Акимова с нового года перешла в труппу артистов балета театра «Царицынская опера». А две ученицы студии поступили в профессиональные учебные учреждения. Исполнительница главной партии Мари в новогоднем балете «Щелкунчик» Нина Кривцова – в Академию танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге, Ева Горбанёва – в Ростовский колледж искусств.

– Для меня студия балетного искусства стала вторым домом, здесь у меня появились друзья и любимые преподаватели, – рассказала 14-летняя Диана Колесникова. – В отчётном концерте я исполнила две довольно сложные по хореографии и драматической составляющей вариации Пахиты из балета «Пахита» Э. Дельдевеза и Сванильды из балета «Коппелия» Л. Делиба. Оба номера сложные по характеру и по элементам, исполняемым на пуантах. Пахита – своенравная и свободная цыганка, Сванильда – смелая, красивая, добрая. Мне нравятся обе героини, педагог подобрала эти номера для меня по характеру и типажу.





По словам педагога-репетитора средней группы Кристины Кочетовой, за год воспитанники студии смогли многому научиться:

– Сначала уроки проводили на полу – отрабатывали подъемы, выворотность. Дети не знали, что такое батман фондю, плие…, но постепенно стали подводить их к станку, со второго полугодия ведутся уроки на пуантах. Балет учит навыкам, грации, равновесию и уверенности в себе. Наши воспитанники получают удовольствие от процесса занятий и выступают на сцене вместе с профессиональными артистами балета, что очень мотивирует их заниматься ещё более ответственно.

Алексей Михеев подчеркнул, что результаты детей очень порадовали и педагогов, и зрителей, и родителей:

– Дети укрепили мышечный каркас, научились дисциплине, – продолжил Алексей. – Средняя группа уже «стоит на пальцах», мы разучиваем пальцевую технику по всем канонам вагановской школы. Мы делимся своим опытом, приобретённым на сцене, и можем показать детям как сделать то или иное движение. Визуальное обучение от действующих артистов балета помогает в усвоении материала. Наши воспитанники с большим удовольствием выходят на разные спектакли, не боятся сцены. У них глаза горят и, надеюсь, что они пойдут за искусством вперед, в жизнь!

Отчётный концерт «Шаг к мечте» стал результатом совместного труда детей, родителей и преподавателей. Праздник балета завершился мастер-классами по классическому и современному танцу от дипломантов и лауреатов всероссийских и международных конкурсов, артистов Астраханского театра оперы и балета Анастасии Столяровой и Артёма Паничкина.

Фото театра.

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