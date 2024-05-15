Сборная Азербайджана прибыла в Волгоград на соревнования по пожарно-спасательному спорту

Сегодня, 15 мая, в аэропорту Волгограда встретили спортсменов из Азербайджана, которые первыми прибыли на соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка», сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей соревнования пройдут в городе на Волге с 15 по 21 мая. За звание сильнейших в этом виде спорта будут бороться лучшие спортсмены из России, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

Торжественное открытие соревнований состоится 17 мая на Центральной набережной Волгограда.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области