Они не вернутся? Заморозки покинули Волгоградскую область 15 мая

Общество 15.05.2024 09:42
0
15.05.2024 09:42
Сегодня в Волгоградской области была последняя ночь с минусовой температурой. Во всяком случае, согласно краткосрочному прогнозу, в ближайшие дни ночных заморозков не ожидается. Уже, начиная с 16 мая, наконец, по ночам будут плюсовые температуры – от 3 до 8 градусов, сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС. Тем не менее, жарко в Волгоградской области не будет. По данным метеорологов, в ближайшие три дня в регионе столбик термометра днем поднимется не выше 18-21 градусов. А сегодня, 15 мая, в Волгограде будет еще холоднее – не более +16. Теплее не будет и от северного ветра. А завтра, 16 мая, в южных районах Волгоградской области ожидается еще и небольшой дождь.
Напомним, череда майских заморозков оказалась губительной для посевов в 32 районах Волгоградской области. Накануне власти ввели режим ЧС регионального характера из-за частичной гибели озимых и яровых культур. Первые майские заморозки поставили крест на урожае косточковых культур.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Бочаров пообещал построить в ЛНР современный диагностический комплекс15.05.2024 13:30
Общество 15.05.2024 13:30
В центре Волгограда объединят два парка15.05.2024 13:08
Общество 15.05.2024 13:08
В Волгограде ликвидировали два «мертвых» МУП15.05.2024 12:24
Общество 15.05.2024 12:24
Под Волгоградом 16 мая похоронят погибшего на СВО мобилизованного Алексея Кондрахова15.05.2024 11:51
Общество 15.05.2024 11:51
Дважды сбегавшего из тубдиспансера волгоградца отправили на принудительное лечение15.05.2024 11:41
Общество 15.05.2024 11:41
Андрей Бочаров прибыл в подшефный район ЛНР15.05.2024 11:23
Общество 15.05.2024 11:23
В Волгограде ищут пропавшего на майских праздниках мужчину15.05.2024 10:28
Общество 15.05.2024 10:28
Сборная Азербайджана прибыла в Волгоград на соревнования по пожарно-спасательному спорту15.05.2024 09:56
Общество 15.05.2024 09:56
«Красный Октябрь» открыл новый футбольный сезон15.05.2024 09:46 Реклама
Общество 15.05.2024 09:46 Реклама
Волгоградка погасила миллионный долг, не желая расставаться с престижной иномаркой15.05.2024 09:06
Общество 15.05.2024 09:06
Экс-разведчица Анна Чапман презентовала фильм о русских в родном Волгограде15.05.2024 08:41
Общество 15.05.2024 08:41
В Волгоградской области детей из многодетных семей бесплатно накормят в ПТУ и колледжах15.05.2024 07:37
Общество 15.05.2024 07:37
На месте схода вагонов под Волгоградом работают 200 человек. Задерживаются семь поездов14.05.2024 23:08
Общество 14.05.2024 23:08
Ставший офицером мобилизованный котовчанин Максим Зайнутдинов награжден посмертно14.05.2024 21:41
Общество 14.05.2024 21:41
В Волгограде в честь 9 Мая провели «Матч Победы»14.05.2024 20:49
Общество 14.05.2024 20:49