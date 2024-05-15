Они не вернутся? Заморозки покинули Волгоградскую область 15 мая

Сегодня в Волгоградской области была последняя ночь с минусовой температурой. Во всяком случае, согласно краткосрочному прогнозу, в ближайшие дни ночных заморозков не ожидается. Уже, начиная с 16 мая, наконец, по ночам будут плюсовые температуры – от 3 до 8 градусов, сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС. Тем не менее, жарко в Волгоградской области не будет. По данным метеорологов, в ближайшие три дня в регионе столбик термометра днем поднимется не выше 18-21 градусов. А сегодня, 15 мая, в Волгограде будет еще холоднее – не более +16. Теплее не будет и от северного ветра. А завтра, 16 мая, в южных районах Волгоградской области ожидается еще и небольшой дождь.