«Для нас это начало конца»: сельскую школу с 31 учеником закрывают в Волгоградской области

В хуторе Красный Пахарь Городищенского района Волгоградской области закрывают общеобразовательную школу, в которой обучается 31 ученик. Как сообщили V102.RU родители школьников, многие мамы и папы восприняли это решение с неодобрением, но, к сожалению, повлиять на него они не могут - власти уверены в том, что поступают правильно и делают для детей только лучше.

- Для нас это начало конца. Детей будут возить в школу, которая построена по нацпроекту в соседнем поселке Степной. Там большая школа, которую надо заполнять детьми. Наша Краснопахаревская школа, конечно, не так хороша, но зачем ее закрывать? Мы считаем, что такое решение негативно отразиться на нашей деревне. Последняя молодежь уедет отсюда и всё, - делятся своими опасениями жители Красного Пахаря.

По их словам, детям комфортней учиться в пешей доступности от своего родного дома, а родителям легче их контролировать. С закрытием школы также меркнут перспективы развития села, которое находится всего в 34 км от Волгограда.

В ответ на обращение жителей, власти Городищенского района пояснили, что в Краснопахаревской школе, которая является филиалом МБОУ «Россошинская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Фроловича Бибишева», были выявлены несоответствия новым санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

По информации чиновников, проверку этого образовательного учреждения еще в конце 2022 года провели сотрудники ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Установлено, что территория школы не оборудована уличным освещением, доска в кабинете информатики не подсвечивается, стены в кабинетах мыть невозможно, так как на них наклеены еще бумажные обои. Претензии были и к воде, которая используется в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, и не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по показателю железа, а также к отсутствию горячей и холодной воды в кабинетах физики, химии и биологии. Указали проверяющие и на то, что в школе при спортивном зале нет оборудованных раздевалок для мальчиков и девочек, а в здании школы - раздельных туалетов с кабинками и умывальниками для мытья рук.

- Почти два года прошло с момента проверки, и все это время время всех все устраивало, а сейчас почему-то резко схватились за голову и решили приостановить работу школы уже с 1 июня. Сколько лет обещали подвести газ к зданию школы, но, как оказалось, легче её закрыть, - возмущаются родители.

Уже известно, что с 1 сентября дети, проживающие в поселке Красный Пахарь, продолжат обучение в МБОУ «Россошинская средняя школа имени Героя Советского Союза И.Ф. Бибишева», которая построена в поселке Степной по нацпроекту «Образование».

В администрации Волгоградской области со ссылкой на чиновников Городищенского района V102.RU пояснили, что Россошинская школа располагается в 7,8 км от хутора Красный Пахарь. Ориентировочное время в пути до школы – 10-15 минут.

- Россошинская школа имени Героя Советского Союза И.Ф. Бибишева рассчитана на 500 мест. Благодаря нацпроекту и региональным программам модернизации в ней созданы самые современные условия для учебы и досуга. В распоряжении детей – большой спортивный зал с инвентарем, уличная спортплощадка, уютная столовая, актовый зал, компьютерный класс, музыкальный кабинет, музей, библиотека и читальный зал. Выстроена удобная система дополнительного образования – кружки и спортивные секции различной направленности. Кабинеты оснащены современным оборудованием, наглядными пособиями, - рассказали в администрации.

По словам чиновников, Краснопахаревская школа является малокомплектной и нуждается в модернизации. В этом общеобразовательном учреждении учится 31 ребенок, а для записи в первый класс на 2024-2025 учебный год было подано всего два заявления.

- Родителям предложено рассмотреть возможность для детей, проживающих в х.Красный Пахарь, продолжать обучение в Россошинской школе. Подвоз будет организован в соответствии с требованиями безопасности и согласованным с родителями графиком, - поясняют чиновники.

В администрации Городищенского района уверяют, что все решения относительно Краснопахаревской школы будут приняты в соответствии с требованиями закона по обеспечению доступного и качественного образования, а также с учетом мнения родительской общественности.

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU