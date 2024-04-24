Общество

ЕР отправила на лечение и реабилитацию 1,5 тысячи детей из ЛДНР в рамках гуммиссии

Общество 24.04.2024 12:52
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24.04.2024 12:52


Итоги работы гуманитарного штаба «Единой России» за два года подвели на заседании с участием секретаря генсовета партии Андрея Турчака, сообщает сайт ER.ru. 
– С начала СВО региональные отделения «Единой России» собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов, – отметил Андрей Турчак.
Он также подчеркнул, что «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области. В новых регионах также открыты 12 детских досуговых центров партии. Сотни медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены тонны медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов.
– Партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Также организовала выезд на отдых и оздоровление более 500 детей и их законных представителей из прифронтовых городов и посёлков, членов семей военных в Краснодарский край, Ставрополье, Москву, Подмосковье и другие регионы, – отметила глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
При реализации медицинского направления гуманитарной миссии отдельное внимание уделяется организации работы волонтёров-медиков. Помимо этого, организована поддержка для пожилых жителей новых регионов. На постоянной основе волонтёры партии также работают в ПВР, куда доставляют бытовую технику, лекарства, медицинское оборудование. 
Отдельное направление работы гуманитарного штаба партии – помощь фронту. На базе Центра беспилотных систем организовано производство FPV-дронов «Скворец». По сообщению секретаря генсовета партии Андрея Турчака, уже тысячи таких дронов переданы войскам и помогли сохранить множество жизней. В ближайшее время военнослужащим направят ещё две тысячи «Скворцов».
Вклад партии в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью отметили представители Минобороны, МЧС, ФМБА. Замначальника национального центра управления обороной Олег Искусков также подчеркнул, что «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке участников СВО, ветеранов боевых действий, решению социальных вопросов и проблем членов их семей.
Секретарь генсовета партии, в свою очередь, поблагодарил всех участников гуманитарного штаба. Он отметил, что штаб объединил общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтеров МГЕР, «Волонтерской роты», партнерских организаций.
– Отдельные слова благодарности – Министерству обороны, МЧС. Ещё до начала СВО мы развернули совместную гуманитарную миссию. Спасибо – Минздраву, Минтруда, Федеральному медико-биологическому агентству, – сказал Андрей Турчак.
В Волгоградской области для помощи фронту и новым регионам налажен механизм взаимодействия с распределительными центрами. Партия работает с конкретными запросами, отправляя именно то, что нужно в первую очередь: книги для школьных библиотек, постельное белье для медучреждений, медикаменты, одежду (в том числе вязаную), оборудование, маскировочные сети, окопные свечи, экипировку и подсумки, нашлемники, а также средства личной гигиены, продукты, в первую очередь с длительным сроком хранения: кофе, чай, печенье, колбасные изделия, консервы, сладости, сухофрукты. Об этом сообщил секретарь Волгоградского регионального отделения партии, сенатор РФ Сергей Горняков.  
– В предновогодний период собирали и подарки из дома, письма, детские рисунки, открытки. В сборе посылок участвуют депутаты, партийные активисты и волонтеры, трудовые коллективы, предприниматели, представители общественных организаций и просто неравнодушные жители. Партия наравне с народом демонстрирует сплочённость и готовность прийти на помощь, – подчеркнул Сергей Горняков.
Напомним, решением президиума генсовета гуманитарный штаб «Единой России» был создан 28 апреля 2022 года. Он работает в режиме единого координационного центра – от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до гармонизации законодательств России и ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и помощи в реализации народной программы партии в новых регионах.
Фото ER.ru.

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