Волгоградец выплатил почти 1 млн рублей штрафов за нарушение ПДД

Общество 22.04.2024 14:00
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22.04.2024 14:00
Волгоградец накопил рекордное количество штрафов за нарушение ПДД и в конечном итоге ему пришлось заплатить вдвое большую сумму. Как рассказали V102.RU в УФССП по Волгоградской области, житель Ворошиловского района регулярно превышал скорость движения автомобиля, игнорировал стоп-линию, нарушал правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, а также требования, предписанные дорожными знаками и разметкой.
В итоге ГИБДД наложила на него 401 штраф на общую сумму в 440 тысяч рублей. Однако платить по счетам водитель-хулиган не спешил. В дело вмешались судебные приставы, которые применили штрафные санкции к злостному нарушителю в виде исполнительского сбора на общую сумму более 400 тысяч. Кроме того, было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств мужчины и ограничении на выезд должника за границу. Также по решению суда волгоградца лишили прав на управление автомобилем. Только после этого он выплатил все долги – и штрафы, и исполнительский сбор, что в общем составило около 900 тысяч рублей.
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