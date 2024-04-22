Волгоградец выплатил почти 1 млн рублей штрафов за нарушение ПДД

В итоге ГИБДД наложила на него 401 штраф на общую сумму в 440 тысяч рублей. Однако платить по счетам водитель-хулиган не спешил. В дело вмешались судебные приставы, которые применили штрафные санкции к злостному нарушителю в виде исполнительского сбора на общую сумму более 400 тысяч. Кроме того, было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств мужчины и ограничении на выезд должника за границу. Также по решению суда волгоградца лишили прав на управление автомобилем. Только после этого он выплатил все долги – и штрафы, и исполнительский сбор, что в общем составило около 900 тысяч рублей.