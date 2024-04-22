Под Волгоградом на американском заводе 26 апреля зазвучат электросирены

Жителей районного центра Новоаннинский Волгоградской области предупредили об учениях по ликвидации условных происшествий, запланированных на 26 апреля. Как сообщили V102.RU в администрации района, мероприятия будут проводиться на территории филиала ООО «Каргилл». Начало учений – в 14-00 ч.

Во время тренировки по ликвидации последствий происшествий включатся электросирены, а по городу пронесутся спецмашины с проблесковыми маячками. Жителей города просят не впадать в панику и соблюдать спокойствие.

Напомним, предприятие по производству масла и кормовых добавок в Волгоградской области создавалось с участием иностранного капитала из Люксембурга и США.