Балканский циклон принес в Волгоградскую область грозовые ливни

Дождливую и ветреную погоду с грозами принес на юг России балканский циклон и его атмосферные фронты, сообщает Гидрометцентр РФ.

Жители Волгограда уже ощутили в воскресенье, 21 апреля, перемены погоды, когда небо резко заволокло черными тучами, засверкала гроза и пошел сильный дождь. При этом усилились порывы ветра.

Грозы в отдельных районах Волгоградской области обещают до 18.00 ч. 22 апреля. Предупреждение по ветру, порывы которого могут достигать 15-20 м/с, сохраняется до 11.00 ч. 23 апреля. При этом в отдельных районах Волгоградской области сохраняется высокая пожароопасность – 4 класс горимости леса.

Температура в районах области, где ранее обещали свыше 30 градусов жары, понизится до 20-25 градусов в дневные часы. В Волгограде воздух также немного охладится до +20...+24º.

Фото: архив V102.RU