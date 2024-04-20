Генеральную уборку устроили жители Волгоградской области

Общество 20.04.2024 13:51
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20.04.2024 13:51
Жители городов и сельских поселений Волгоградской области с наступлением теплой погоды вышли на улицы, в парки и скверы, чтобы навести порядок на своих территориях. В субботниках принимают участие работники предприятия и организаций, чиновники и депутаты, представители общественных организаций, волонтеры, рассказали V102.RU в администрации региона.
Особое внимание уделяется общественным пространствам, памятным местам, инфраструктурным объектам. Волгоградцы взяли в руки грабли и лопаты и убрали прошлогоднюю листву и траву, сухие ветки и собрали накопившейся за зиму мусор. Некоторые пришли на субботники вместе с детьми.
Фото администрации Волгоградской области
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