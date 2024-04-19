Детсад на прогулке: в МБУ «Северное» выхаживают брошенных на улицах Волгограда щенков







В пункте содержания бездомных животных в МБУ «Северное» в Волгограде с наступлением первых теплых дней открыли выгульную зону для самых маленьких обитателей муниципального приюта. Игровую площадку с песочницами, навесами и будками для щенков на территории МБУ оборудовали еще в августе прошлого года. Но на время холодов площадку закрывали, и щенки зимовали в теплых вольерах. В пункте содержания бездомных животных в МБУ «Северное» в Волгограде с наступлением первых теплых дней открыли выгульную зону для самых маленьких обитателей муниципального приюта. Игровую площадку с песочницами, навесами и будками для щенков на территории МБУ оборудовали еще в августе прошлого года. Но на время холодов площадку закрывали, и щенки зимовали в теплых вольерах.

Но теперь сезон прогулок снова открыт. Трогательные пушистые комочки с удовольствием нежатся на солнце и греют пузики на теплом песочке и травке рядом с мисками, полными еды. Собачье счастье зафиксировали корреспонденты V102.RU, побывавшие в приюте. Но теперь сезон прогулок снова открыт. Трогательные пушистые комочки с удовольствием нежатся на солнце и греют пузики на теплом песочке и травке рядом с мисками, полными еды. Собачье счастье зафиксировали корреспонденты V102.RU, побывавшие в приюте.





В настоящее время в «ясельной» группе пункта содержания бездомных животных – около 30 щенков, многие из которых остались сиротами. Два питомца из последнего пополнения попали в учреждение после того, как их мама погибла под колесами машины. На улице эти малыши, которые даже толком не умели самостоятельно есть, не смогли бы выжить. Еще целый выводок щенков неизвестные подбросили к территории пункта на днях. Привозят в приют и кормящих мамашек с потомством. В учреждении оперативно откликаются на заявки волгоградцев, которых пугает порой агрессивное поведение животных, защищающих своих детенышей. В настоящее время в «ясельной» группе пункта содержания бездомных животных – около 30 щенков, многие из которых остались сиротами. Два питомца из последнего пополнения попали в учреждение после того, как их мама погибла под колесами машины. На улице эти малыши, которые даже толком не умели самостоятельно есть, не смогли бы выжить. Еще целый выводок щенков неизвестные подбросили к территории пункта на днях. Привозят в приют и кормящих мамашек с потомством. В учреждении оперативно откликаются на заявки волгоградцев, которых пугает порой агрессивное поведение животных, защищающих своих детенышей.





Маленькие озорные малыши быстро привыкают к санаторным условиям питомника и набирают вес. Благо, с питанием постояльцев в учреждении проблем нет. Разнообразие в рацион обитателей приюта вносят и волонтеры, которые собирают и периодически привозят в пункт остатки еды из школ и детских садов. Маленькие озорные малыши быстро привыкают к санаторным условиям питомника и набирают вес. Благо, с питанием постояльцев в учреждении проблем нет. Разнообразие в рацион обитателей приюта вносят и волонтеры, которые собирают и периодически привозят в пункт остатки еды из школ и детских садов.





По словам главного ветеринарного врача МБУ «Северное» Гули Горбуновой, к сожалению, брошенных щенков в городе меньше не становится. Зачастую на улицы выкидывают потомство от домашних животных, которых хозяева по только им известным причинам не стерилизуют. В итоге малыши остаются и без материнской защиты, и без еды. Если они попадают в пункт отлова и содержания безнадзорных животных, здесь они получают и кров, и лечение в случае необходимости, и полный рацион. А после наступления половозрелого возраста проходят операции по стерилизации и возвращаются на улицы города уже социально адаптированными. По словам главного ветеринарного врача МБУ «Северное» Гули Горбуновой, к сожалению, брошенных щенков в городе меньше не становится. Зачастую на улицы выкидывают потомство от домашних животных, которых хозяева по только им известным причинам не стерилизуют. В итоге малыши остаются и без материнской защиты, и без еды. Если они попадают в пункт отлова и содержания безнадзорных животных, здесь они получают и кров, и лечение в случае необходимости, и полный рацион. А после наступления половозрелого возраста проходят операции по стерилизации и возвращаются на улицы города уже социально адаптированными.





Всего в 2024 году по так называемой программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и возвращение в среду обитания – через МБУ «Северное» должно пройти 3,5 тысячи собак. В настоящее время отловлена уже 1 тысяча животных. Но при необходимости объем муниципального задания могут увеличить. Всего в 2024 году по так называемой программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и возвращение в среду обитания – через МБУ «Северное» должно пройти 3,5 тысячи собак. В настоящее время отловлена уже 1 тысяча животных. Но при необходимости объем муниципального задания могут увеличить.





Власти Волгограда не забывают и о развитии базы учреждения, которое занимается решением проблемы бездомных животных. Так, в ближайшее время для операционной будет закуплен аппарат УЗИ, которого так не хватало ветеринарам. Расширен и перечень материалов, используемых для стерилизации бездомных животных. Власти Волгограда не забывают и о развитии базы учреждения, которое занимается решением проблемы бездомных животных. Так, в ближайшее время для операционной будет закуплен аппарат УЗИ, которого так не хватало ветеринарам. Расширен и перечень материалов, используемых для стерилизации бездомных животных.





Ну а тем волгоградцам, которые задумались о том, чтобы завести себе верного четвероногого друга, надо не терять времени, брать семью в полном составе и приезжать в приют для выбора питомца. Ваши дети уж точно найдут именно того щенка, который принесет вам и радость, и хлопоты, но самое главное, отплатит за добро собачьей преданностью. Ну а тем волгоградцам, которые задумались о том, чтобы завести себе верного четвероногого друга, надо не терять времени, брать семью в полном составе и приезжать в приют для выбора питомца. Ваши дети уж точно найдут именно того щенка, который принесет вам и радость, и хлопоты, но самое главное, отплатит за добро собачьей преданностью.

Фото и видео Алексея Костякова/V102.RU