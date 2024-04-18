



Волгоградский областной суд поддержал жителя Волжского, пытающегося добиться компенсации с работодателя за утраченное на производстве здоровье.

Как сообщает ИА «Высота 102», с 2019 года мужчина работал монтажником технологических трубопроводов в компании ООО «ТехноПромСервис-М». В 2022 году на производстве произошло ЧП, во время которого сотрудник предприятия получил серьёзные травмы.

- Медико-социальной экспертизой установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 60% в связи с несчастным случаем на производстве в период с апреля 2023 по май 2024 года, — говорится в материалах судебного разбирательства.

Пострадавший обратился в Волжский городской суд с требованием о взыскании с работодателя положенной по закону денежной выплаты. Судебный орган поддержал волжанина и постановил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей, а также расходы на приобретение лекарственных препаратов в размере 38,5 тыс. рублей. При этом ответчик отказался что-либо выплачивать, подав апелляционную жалобу. Однако теперь и Волгоградский областной суд встал на сторону работника.