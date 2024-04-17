Волгоградское предприятие выпустило 120 кг «бессмертного» окорока

Очередные чудеса с регистрацией продуктов питания в системе «Меркурий» выявили в Волгоградской области сотрудники Россельхознадзора. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, на этот раз требования законодательства нарушило предприятие, которое осуществляет свою деятельность на территории Волгограда.

- Установлено, что на площадке предприятия оформлен производственный сертификат на 3,8 кг лопатки, изготовленной из 3,4 кг лопатки, что нарушает прослеживаемость пищевой продукции. Кроме того, через транзакцию «переработка/производство» увеличены сроки годности на 120 кг окорока, - сообщили в ведомстве.

Производителю направлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.

Фото из архива V102.RU