



Компактная кофейня самообслуживания, установленная на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда, терпит убытки из-за жадных посетителей. Камера видеонаблюдения, установленная над кофемашиной, зафиксировала блондинку, которой нужны были только стаканы без бодрящего напитка, причем в большом количестве и бесплатно, сообщает V102.RU.

Отметим, что видеозаписи с расхищением этого кофейного аппарата уже несколько месяцев гуляют по местным пабликам, но волгоградцев такая слава не смущает. Клиенты не гнушаются взять с собой охапки сахарных пакетиков, сироп, или стаканчики, как это сделала героиня нового видеоролика.





На кадрах видно, как женщина подходит к кофейне и начинает вытаскивать из аппарата пустые стаканы. Отсчитав девять штук, она удаляется с ними на выход.

Пользователи соцсетей, где размещено это видео, пытаются угадать, зачем блондинке понадобилось столько стаканчиков. По одной из версий, женщина, возможно, является заядлой дачницей или огородником.

– Ей, видимо, на рассаду надо, – предположил один из пользователей.

– Рассада… Может, в гости приехали или на неделю вперед себе взяла? – теряются в догадках другие волгоградцы.

Видео: Жесть Волгограда / Telegram