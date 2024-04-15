Общество

Разграбление кофейного аппарата блондинкой в Волгограде попало на видео

Общество 15.04.2024 17:36
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15.04.2024 17:36


Компактная кофейня самообслуживания, установленная на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда, терпит убытки из-за жадных посетителей. Камера видеонаблюдения, установленная над кофемашиной, зафиксировала блондинку, которой нужны были только стаканы без бодрящего напитка, причем в большом количестве и бесплатно, сообщает V102.RU. 

Отметим, что видеозаписи с расхищением этого кофейного аппарата уже несколько месяцев гуляют по местным пабликам, но волгоградцев такая слава не смущает. Клиенты не гнушаются взять с собой охапки сахарных пакетиков, сироп, или стаканчики, как это сделала героиня нового видеоролика. 



На кадрах видно, как женщина подходит к кофейне и начинает вытаскивать из аппарата пустые стаканы. Отсчитав девять штук, она удаляется с ними на выход.  

Пользователи соцсетей, где размещено это видео, пытаются угадать, зачем блондинке понадобилось столько стаканчиков. По одной из версий, женщина, возможно, является заядлой дачницей или огородником. 

– Ей, видимо, на рассаду надо,  предположил один из пользователей. 

– Рассада… Может, в гости приехали или на неделю вперед себе взяла? – теряются в догадках другие волгоградцы.  

Видео: Жесть Волгограда / Telegram

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