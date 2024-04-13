Семья Нестеровых из Волгограда осталась без единственного жилья после страшного пожара, в котором помимо всех вещей, документов и имущества сгорел любимец семьи — кот Казус. Волгоградцы до сих пор пребывают в шоковом состоянии и не знают, как им жить дальше.





— Все произошло 5 апреля. У нас дома с соседями рядом друг с другом по улице Академика Палладина в Ворошиловском районе. Мы когда из Узбекистана приехали в Волгоград в 1996 году, решили здесь купить жилье, да так и остались. Потом просто пристройки делали. В тот день я была на работе, мне позвонил сосед и сказал, что наш дом горит. Муж тоже сорвался с работы, но когда мы приехали, было уже слишком поздно, — вспоминает Виктория Нестерова. — Как мне потом рассказали, изначально загорелся дом соседей, ветром пламя снесло на нашу крышу. Пожарных вызывали человек пять. Они долго ехали, а когда добрались до места, оказалось, что у них нет воды, пока подключились к колодцу… Выгорело все. Погиб наш любимец — кот Казус. Пять лет с нами прожил. Он вообще домашний, на улицу не выходил.





По словам Виктории, огнем уничтожены все документы, вещи, бытовая техника, архивные фотографии и материалы.

— От родителей все архивы с собой забрали сюда. Фронтовые фотографии сгорели, в том числе те, которые мы брали на акцию «Бессмертный полк». У нас ни накоплений, ничего нет. Сейчас сняли квартиру в Краснослободске, потому что мне ближе на работу ездить в больницу местную. Платить нужно почти двадцать тысяч. К моему удивлению, нам сразу же стали помогать разные люди, в том числе те, кого мы совсем не знали. Поэтому основные потребности мы закрыли: продукты на первое время, одежда, нам даже стиральную машинку отдали добрые люди, — со слезами в голосе рассказывает волгоградка. — Мы очень любили свой дом, нереально хочется обратно, в ту жизнь… Теперь нужно что-то решать с жильем. Потихоньку будем собирать деньги на квартиру. Хорошо, что у детей все нормально, отдельно живут. Возможно, мы что-то получим от властей, но пока никто на нас не выходил. МЧС нам просто дали справку. В милиции сказали, что помочь ничем не могут. В понедельник будем опрашивать соседей, потому что изначально огонь шел не от нас. До зимы как-то нужно обустроиться. Нам с мужем уже шестой десяток пошел и вот такой неприятный сюрприз — по сути, нужно все с нуля.





Если вы желаете помочь семье Нестеровых, то можно связаться с Викторией по номеру 8 960 868 41 86 или с ее супругом Сергеем по телефону 8 961 086 80 59.





Фото и видео: Виктория Нестерова