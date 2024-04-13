Общество

Первый волгоградский добровольческий батальон готовится к отправке на СВО

Общество 13.04.2024 07:12
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13.04.2024 07:12


В Волгоградской области идёт подготовка бойцов первого добровольческого батальона, набранного исключительно из жителей региона. На сегодняшний день основной костяк подразделения уже сформирован, однако военные продолжают принимать в свои ряды всех желающих.



- Наш батальон формируется из жителей Волгоградской области, внуков и правнуков поколения победителей. К нам приходят те, кто не хочет и не может оставаться в стороне от происходящих событий. На сегодняшний день подразделение во многом уже укомплектовано, однако мы продолжаем принимать в свои ряды всех желающих. В батальоне формируются штурмовые роты, а также взводы БПЛ и миномётчиков, — рассказал ИА «Высота 102» старший инструктор волгоградского добровольческого батальона.



В настоящее время военные отрабатывают в полевых условиях тактику боя на открытой местности, а также тренируются в стрельбе, метании гранат и оказании медицинской помощи.

- Занятия проходят довольно содержательно. Отрабатываем до автоматизма основные тактические элементы. Признаться, я уже имею опыт боевых действий. Много лет воевал на Донбассе. Сейчас делюсь полученным опытом и разными небольшими хитростями с товарищами, — отметил один из бойцов.

Примечательно, что этот боец в добровольческом батальоне не единственный, кто помогает товарищам погрузиться в воинский быт. Так, старший инструктор подразделения долгое время служил в ЧВК «Вагнер» и сейчас также передаёт накопленный опыт новичкам.


Большинство из волгоградцев, пополняющих ряды нового батальона, дома оставили родных и близких, при этом все семьи с пониманием отнеслись к выбору добровольцев.

- Я сам из Волжского. Срочную службу проходил в Астраханской области. Почему я решил отправиться на фронт? Да просто я патриот своей страны и не мог поступить иначе. Когда близкие узнали, что я вступил в добровольческое подразделение, сначала, конечно, настороженно отнеслись, но всё же приняли мой выбор. Сейчас мы постоянно на связи. Они всячески поддерживают меня, — отметил ещё один военнослужащий.


Напомним, вступить в ряды волгоградского добровольческого батальона могут все желающие, обратившись в региональный пункт отбора на военную службу. Он располагается в Центральном районе Волгограда по адресу: ул. Советская, д. 25.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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