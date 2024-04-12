В ЦПКиО Волгограда студенты под гимн Shamana празднуют День космонавтики





Сегодня, 12 апреля, студенты вузов и ссузов собрались поучаствовать в «Богатырском турнире» в честь Дня космонавтики в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщает V102.RU, открытие соревнований началось с государственного Гимна в исполнении Shaman.





Соревновательной площадкой турнира, в котором студенты волгоградский колледжей и университетов борются за звание самой спортивной команды, стало футбольное поле.





Вместе со спортсменами пришли поддержать свои команды и болельщики. Под речевки и звуки дудок студенты подгоняли своих однокурсников. Помимо них, поболеть пришли за своих и чирлидерши с пипидастрами. После турнира всех желающих накормит полевая кухня.







