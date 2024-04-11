Волгоград и Волжский не исправились в рейтинге качества жизни





Волгоград и Волжский вновь оказались в хвосте рейтинга российских городов по качеству жизни. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ по итогам 1 квартала 2024 года. Два самых крупных города Волгоградской области вошли в список муниципалитетов, где требуются усилия по повышению данного показателя. Причем в прошлом году Волгоград и Волжский также оказались в перечне отстающих.

Волгоград и Волжский вновь оказались в хвосте рейтинга российских городов по качеству жизни. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ по итогам 1 квартала 2024 года. Два самых крупных города Волгоградской области вошли в список муниципалитетов, где требуются усилия по повышению данного показателя. Причем в прошлом году Волгоград и Волжский также оказались в перечне отстающих.

Помимо этого при анализе качества жизни принимаются в расчет готовность переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения, а также его протестная активность.





Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Городами с самым высоким качеством жизни в свежем исследовании были признаны Грозный, Москва, Сочи, Калуга, Санкт-Петербург, Владимир, Новороссийск, Екатеринбург, Севастополь, Тула.В хвосте рейтинга, помимо Волгограда и Волжского, оказались Астрахань, Воронеж, Киров, Кемерово, Оренбург, Саратов, Ульяновск, Хабаровск, Челябинск, Курск и другие города.Интересно, что главной проблемой Волгограда и Волжского эксперты назвали сферу ЖКХ. В областном центре также «слабыми» местами, влияющими на невысокий рейтинг в исследовании, стали условия ведения бизнеса, образование, медицина и уровень жизни.Властям Волжского также предстоит поработать над улучшениями в сферах образования, медицины, уровня жизни и культуры.Мониторинг городов по качеству жизни проводился по нескольким направлениям. Аналитики исследовали уровень материального благополучия жителей, доступность недвижимости, качество медобслуживания, состояние экологии, доступность культурных ценностей, состояние дорог, работу ЖКХ, оценку работы городских властей, условия ведения бизнеса, возможность для развития социальных и экономических инноваций, распространенность деструктивного поведения (кражи, бытовое насилие, мелкая преступность) и степень конфликтности общественных отношений (споры, жалобы, судебные иски).