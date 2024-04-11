Волгоград и Волжский не исправились в рейтинге качества жизни

В хвосте рейтинга, помимо Волгограда и Волжского, оказались Астрахань, Воронеж, Киров, Кемерово, Оренбург, Саратов, Ульяновск, Хабаровск, Челябинск, Курск и другие города.
Интересно, что главной проблемой Волгограда и Волжского эксперты назвали сферу ЖКХ. В областном центре также «слабыми» местами, влияющими на невысокий рейтинг в исследовании, стали условия ведения бизнеса, образование, медицина и уровень жизни.
Властям Волжского также предстоит поработать над улучшениями в сферах образования, медицины, уровня жизни и культуры.
Справка. Мониторинг городов по качеству жизни проводился по нескольким направлениям. Аналитики исследовали уровень материального благополучия жителей, доступность недвижимости, качество медобслуживания, состояние экологии, доступность культурных ценностей, состояние дорог, работу ЖКХ, оценку работы городских властей, условия ведения бизнеса, возможность для развития социальных и экономических инноваций, распространенность деструктивного поведения (кражи, бытовое насилие, мелкая преступность) и степень конфликтности общественных отношений (споры, жалобы, судебные иски).