Житель Палласовского района Волгоградской области стал очередной жертвой мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в надежде заработать мужчина отдал 3 миллиона рублей лжеброкеру.
46-летнему жителю региона поступил звонок от якобы сотрудника брокерской компании. Неизвестный предложил поучаствовать в игре на финансовой бирже для получения прибыли.
Согласившись на предложение, потерпевший в течение месяца переводил деньги на неизвестные счета, в том числе и кредитные средства. Когда же он попытался забрать деньги, злоумышленники перестали выходить на связь.