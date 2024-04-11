Бастрыкин услышал жалобы многодетной волгоградки из хибары

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту видеообращения жительницы Краснослободска, сообщившей о нарушении ее жилищных прав. Как сообщает V102.RU, семья женщины, воспитавшей пятерых детей, вынуждена проживать в не оборудованным системами коммуникаций и централизованным отоплением. При этом площадь лачуги составляет всего 23 квадратных метра.

Как выяснилось, многодетная семья с 2003 года состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Однако затем ее исключили из очереди. СУ СК по Волгоградской области начало процессуальную проверку.

Фото: СКР