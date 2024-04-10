В хуторе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной собаки





Из-за смертельной инфекции введен карантин в хуторе Донском Городищенского района. Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области, эпизоотический очаг определен в радиусе 1,4 километров от домовладения по улице Застройщиков.

В связи с этим на территории хутора проходит ряд обязательных мероприятий. На месте гибели собаки проведут дезинфекцию. Кроме того, здесь уничтожат грызунов. Местные жители, которые контактировали с собакой, получат профилактические прививки. Также вакцинируют всех домашних животных в округе.