В ЦПКиО Волгограда водный сезон открыли розовые фламинго

Общество 10.04.2024 09:48
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10.04.2024 09:48
Сегодня, 10 апреля, в волгоградском ЦПКиО открылся водный сезон – отдыхающие горожане и гости города могут прокатиться на катамаранах в виде двухметровых розовых фламинго. Всего на водной глади парка, которая появилась на месте бывшего катка, будут курсировать 20 лодочек в образе птиц.Поплавать на катамаранах можно будет в течение всей весны, пока в бассейне не откроется летний купальный сезон.
В администрации парка напомнили, что в парке уже открылась первая точка общественного питания, где можно попробовать несколько десятков блюд – от камамбургера до цезаря ролла с креветками. Всего на территории зоны отдыха в этом сезоне заработают три точки общепита.
Фото ЦПКиО
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