



Сотрудники Россельхознадзора выявили на территории сразу нескольких районов Волгоградской области 845 кг свинины неизвестного происхождения. Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республики Калмыкия, нарушения были обнаружены у четырех предпринимателей в Калачевском районе, а также городе Котельниково и Михайловке.

- Ветеринарным специалистом на площадках предпринимателей в системе «Меркурий» оформлены ЭВСД на 845 кг свинины в тушах, полутушах и четвертинах без указания сырья, из которого выработана продукция, что может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции животного происхождения, - пояснили в управлении.

Таким образом, на площадках сельхозугодий были нарушены законы «О ветеринарии», технического регламента «О безопасности пищевой продукции», а также прослеживаемость пищевой продукции.

Предпринимателям направлены предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.