В премьере «Евгений Онегин» «зашифровали» картинную галерею психологических портретов





В театре «Царицынская опера» приступили к репетициям над новым спектаклем «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Режиссёр-постановщик – главный режиссёр Большого театра Беларуси Анна Моторная, художник по костюмам – известный дизайнер театральных костюмов из Беларуси Татьяна Лисовенко, художник-постановщик – Георгий Матевосян. Премьера одного из самых популярных оперных произведений состоится 6 и 7 июня.

Режиссёр спектакля Анна Моторная ставит серьёзные психологические акценты и возможно меняет общепринятое отношение к Онегину как к хладнокровному, эгоистичному «фрачному» персонажу. Реабилитация главного героя происходит в результате глубокого осмысления музыкального материала.

По словам режиссёра-постановщика, психологически многослойный контекст открывает сам Пётр Ильич Чайковский, что не позволяет однобоко воспринимать тот или иной персонаж. У каждого героя свой путь и свой психологический портрет, который не очевиден и одновременно очень прост. Приходиться «копнуть» саму природу чувств и психологии. На сегодняшний день Онегин – нарицательное имя, при этом имеющее совершенно чёткую персонификацию. Гениальный композитор «зашифровал» целую картинную галерею образов, психологических портретов и поступков людей.

— Опера «Евгений Онегин» — это необыкновенно актуальный материал сегодня, который гораздо эффективнее любого психологического сеанса, — отметила режиссёр Анна Моторная. — Мне кажется, что эта опера создаёт максимальные возможности для зрителя научиться видеть музыку. Очень важно прочитать идею Александра Сергеевича Пушкина глазами, интонациями души и чаяниями Петра Ильича Чайковского, вскрыть чувственные, жизненные ситуации через гениальное сочинение. Чайковский невероятно интимный композитор. Нам открывается личная история, личная драма, за которой мы наблюдаем через открытое окно. Герои становятся нам очень близки. Это сочинение становится тонким проникновением в душу русского человека. И, конечно, же это опера о любви, каждая её интонация говорит нам – «Люди, любите друг друга, тогда возможно спасение вашей души!».

Дизайнер одежды и сценического костюма, преподаватель кафедры декоративно-прикладного творчества и костюма Белорусской государственной академии искусств, член Белорусского союза дизайнеров Татьяна Лисовенко разработала прекрасные эскизы костюмов для оперы «Евгений Онегин». Её вдохновляли русские живописцы, мастера романтического и реалистического портретов Василий Тропинин, Карл Брюллов, Алексей Венецианов и другие.

— Костюмы персонажей спектакля по визуальному восприятию принадлежат тому историческому периоду, который описан в романе Александра Пушкина, — рассказала Татьяна Лисовенко. — Картинная галерея персонажей кропотливо собиралась, появились герои той эпохи как собирательные образы с определёнными чертами и характерами». Яркими эпизодами спектакля станут сцены бала у Лариных и в доме князя Гремина. Каждое из этих событий будет визуально эффектным и оригинальным. Костюмы в традициях XIX века и современный взгляд на стиль того времени удивят зрителя роскошью и оригинальным прочтением.

Историческая драма будет оформлена в стиле бидермейер, для которого характерно объемное и светлое пространство, респектабельная мебель, наличие декоративных элементов, роскошной люстры. В спектакле появится ротонда, которая станет местом действия, неким олимпом героев. Она станет своеобразным символом спектакля, её строят, разрушают, тесно соединяют с жизнью персонажей и историей, которую рассказывают авторы. Она как символ человеческой души: живёт, умирает… Кстати, оригинальное сценическое решение изрядно удивит зрителей.

По словам художника-постановщика Георгия Матевосяна, подвижные декорации будут трансформироваться на глазах публики, иметь несколько положений и планов. Замысел режиссёра-постановщика — увидеть жизнь героев через символические элементы. Декорации словно транслируют глубинные, личностные изменения. На одни и те же предметы люди смотрят с разной стороны, что зависит от опыта, приобретенных позитивных и негативных ощущений.

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