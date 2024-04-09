Общество

Можно уже на пляж: в Волгоградскую область идет жара до +27

Общество 09.04.2024 08:01
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09.04.2024 08:01


По-настоящему летние дни наступают в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, если сегодня, 9 апреля, максимальная дневная температура воздуха в некоторых районах достигнет +26, то завтра, 10 апреля, уже +27. В то же время ночью будет достаточно прохладно – не более +10.
В Волгограде сегодня ожидается +24, а завтра – на один градус больше. Жаркая сухая погода с небольшим ветром  задержится в регионе еще на несколько дней. К выходным жара сменится теплом – температура воздуха понизится на несколько градусов. 

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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