Можно уже на пляж: в Волгоградскую область идет жара до +27

Общество 09.04.2024 08:01
0
09.04.2024 08:01
По-настоящему летние дни наступают в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, если сегодня, 9 апреля, максимальная дневная температура воздуха в некоторых районах достигнет +26, то завтра, 10 апреля, уже +27. В то же время ночью будет достаточно прохладно – не более +10.
В Волгограде сегодня ожидается +24, а завтра – на один градус больше. Жаркая сухая погода с небольшим ветром задержится в регионе еще на несколько дней. К выходным жара сменится теплом – температура воздуха понизится на несколько градусов.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Росводресурсы срочно увеличили сбросы на волгоградском гидроузле с 9 апреля09.04.2024 08:32
Общество 09.04.2024 08:32
Волгоградцев обяжут впускать в квартиры специалистов газовых служб09.04.2024 06:35
Общество 09.04.2024 06:35
Волгоградских школьников готовят к первому в регионе чемпионату по управлению дронами08.04.2024 21:41
Общество 08.04.2024 21:41
Рекультивировать рекультивированное попытаются на опасном полигоне под Волгоградом08.04.2024 20:53
Общество 08.04.2024 20:53
В селе Волгоградской области ввели карантин из-за месячного ягненка08.04.2024 20:27
Общество 08.04.2024 20:27
«Такого не видели 30 лет»: степь на окраине Волгограда превратилась в болото08.04.2024 19:41
Общество 08.04.2024 19:41
В Волгограде после обращения к Бастрыкину продолжает заливать фекалиями многоквартирный дом08.04.2024 18:57
Общество 08.04.2024 18:57
Жители Волгоградской области задолжали за вывоз мусора больше 100 миллионов08.04.2024 17:54
Общество 08.04.2024 17:54
Юный фанат «Ротора» смог посетить матч на подаренной Детфондом коляске08.04.2024 16:34
Общество 08.04.2024 16:34
Площадка и стадион волгоградской школы на Спартановке обрели новую жизнь08.04.2024 16:14
Общество 08.04.2024 16:14
Волгоградка взыскала с Wildberries 20 тыс. за испорченный горнолыжный костюм08.04.2024 16:11
Общество 08.04.2024 16:11
Семья умершего в больнице Волжского ребенка взыскала с медиков 1,9 млн рублей08.04.2024 15:37
Общество 08.04.2024 15:37
А в спальные районы заедут? В Волгограде уборкой улиц займутся 12 новых пылесосов08.04.2024 15:09
Общество 08.04.2024 15:09
Мост на Волжской ГЭС с 9 апреля закроют для транзитных грузовиков08.04.2024 14:53
Общество 08.04.2024 14:53
В Волгограде нового россиянина лишили гражданства за преступление08.04.2024 13:30
Общество 08.04.2024 13:30