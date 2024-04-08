Общество

«Есть в этом что-то от квеста»: волгоградский фотограф поймал в объектив удивительных шилоклювок и кудрявых пеликанов

Общество 08.04.2024 06:45
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08.04.2024 06:45

Больше десяти лет назад волгоградец Павел Сторчилов шел по городу с фотоаппаратом и неожиданно заметил на одном из домов сокола с зажатой в лапе ящерицей. Именно этот кадр открыл коллекцию его удивительных снимков живой природы. Фотографии самых фотогеничных пташек собрали в материале ИА «Высота 102».

В 2012 году дизайнер одного из волгоградских автосалонов Павел Сторчилов заинтересовался фотографией и, купив ультразум, собрался на первые съемки.

— Сначала меня заинтересовали возможности в обработке снимков, которые открывались с повсеместным распространением формата RAW. Да и в целом меня, как дизайнера, интересовала  фотография. Я купил ультразум, начал делать первые кадры, и однажды мне неожиданно попался сокол, сидевший на одном из домов Волжского. В лапе у него  была зажата добыча — ящерица. Именно после этого случая я стал серьезно интересоваться снимками природы. 



С опытом волгоградский фотограф-натуралист все сильнее убеждался, насколько в его деле важна удача. 

— Кадр с пустельгой натолкнул меня на размышления. Снять такой сюжет — это ведь большая удача. Для съемки птиц нужны особые навыки и не только потому, что эти модели не будут просто так сидеть на одном месте. Многое нужно изучить: найти места их обитания, учесть поведение, правильно сфотографировать на больших фокусных расстояниях… Да и вообще найти птицу глазами, а потом навестись на нее же через фотоаппарат с телеобъективом — совсем не тривиальная задача. Есть в этом что-то от квеста, а я всегда любил решать сложные задачи, — говорит Павел Сторчилов. — Съемка природы — дело непредсказуемое. Как-то раз я поехал фотографировать горчичные поля и неожиданно для себя увидел над ними солнечное гало. В горах это обычное дело, но на юге, летом и в степи — сомневаюсь, что кто-то всерьез мог такое ожидать. Порой я мог снять зеркальную гладь озера с лазурным небом, а пару часов спустя на нем уже появлялась рябь, находила облачность, и кадр становился совсем другим. С животными еще сложнее. Как-то раз я шел фотографировать на озере птиц и наткнулся в степи на самца паука каракурта. В итоге фотографировал его минут 30, подбирая различные ракурсы. 



В объектив фотографа попадали более 170 видов птиц — от юрких воробьев и фотогеничных синичек до редких шилоклювок, кудрявых пеликанов и орланов.

— По большому счету я просто беру фотоаппарат и отправляюсь в поисках интересных сюжетов. Иногда  везет, даже когда все вокруг, казалось бы, против. Так, например, случилось при съемке воробья. В тот день шел какой-то мелкий дождь вперемешку с мокрым снегом, небо было серым, птиц встречалось мало, фотографировать было нечего, но вдруг мне повезло увидеть воробья и сделать такие «нежные» кадры, — вспоминает волгоградец. — А пару лет назад я фотографировал семью неясытей и совершенно случайно увидел прямо над собой птенца, сидевшего на обломанном стволе. Он выглядел, как  точное продолжение этого ствола, и до момента взлета я просто его не замечал. Совсем недавно я заметил гнездышко очаровательных малышей — длиннохвостых синичек. За два часа юркие пташки так привыкли ко мне, что без страха улетали парочкой за строительным материалом и оставляли гнездо под моим полным присмотром.









Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив Павла Сторчилова

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