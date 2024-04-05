Общество

Ретро-матч «Победа» в Волгограде признан событием года по версии «РБ»

Общество 05.04.2024 21:23
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05.04.2024 21:23


5 апреля в Москве были подведены итоги Международной премии, учреждённой изданием «Рейтинг Букмекеров». Конкурсное жюри огласило список победителей в 24 номинациях. Как сообщает ИА «Высота 102», в их числе оказался и ретро-матч «Победа», состоявшийся в Волгограде 1 мая 2023 года. Он признан событием года в спортивной индустрии.

Напомним, игра прошла по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года и была приурочена к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Мероприятие состоялось на стадионе «Волгоград Арена».

Как и положено для исторической реконструкции, при организации матча были учтены основные детали, характерные для советской эпохи. Так, команды приехали на арену в автобусах марки «ЗИС-8», а перед игрой был соблюдён принятый в советское время церемониал — игроки перед игрой обменялись букетами цветов.

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