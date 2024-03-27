



В Волжском охранники торгового центра «Волгамолл» Роман Сорокин и Ашот Багдасарян уберегли денежные средства 72-летней пенсионерки, которая едва не перевела мошенникам накопленную годами сумму. Как рассказали V102.RU в региональном главке МВД, после инцидента волжанка обратилась к сотрудникам полиции с заявлением.

Выяснилось, что пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что с ее сберегательного счета пытаются украсть деньги. Чтобы предотвратить операцию мошенник предложил перевести через банкомат в торговом центре всю сумму на продиктованный мошенником «безопасный счет».

Неравнодушные охранники сразу же обратили свое внимание на проблему пенсионерки. Выяснив причину, охранники отговорили волжанку переводить деньги на незнакомый счет и посоветовали обратиться в полицию.

– Начальник Управления МВД России по городу Волжскому полковник полиции Дмитрий Дегтярев поблагодарил двоих местных жителей, которые проявили активную гражданскую позицию и оказали содействие в предотвращении мошеннических действий в отношении пенсионерки, – рассказали в ведомстве. – Полковник полиции выразил волжанам искренние слова признательности за активную гражданскую позицию и вручил благодарственные письма.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области