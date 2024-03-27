Квартира с видом на Волгу от 3,5 миллиона рублей: фейк или правда?

Общество 27.03.2024 14:41 Реклама
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27.03.2024 14:41 Реклама
Волгоград разрастается, преображается, хорошеет. Ремонтируются существующие и строятся новые дороги, возводятся современные территории для отдыха, получают новое звучание привычные территории – набережная, площади, районные парки.
Но меняются не только привычные локации – особое внимание уделяется освоению перспективных территорий, особенно тех, что относятся к прибрежной зоне. Примером может служить Ворошиловский район: близость к Волге и одновременно к центру делает его одним из самых привлекательных, когда речь идет о выборе места проживания. А перед застройщиками тем самым встает сложная задача: вписать в атмосферу старого Царицына, которая наиболее ярко ощущается, пожалуй, именно здесь, современные жилые кварталы, и при этом сохранить чувство камерности, «спальности», характерное для удаленных от центра территорий.
Идеальной, соответствующей всем запросам горожан и инфраструктурным условиям, стала концепция ЖК «Берег Волги», в самом названии которого заключена основная идея: отдых на курорте внутри никогда не спящего, живого, бурлящего города. Но возможно ли купить мечту за относительно небольшие деньги – от 3,5 миллиона рублей? Да, уверенно отвечают создатели проекта ЖК «Берег Волги».
Внутри истории
Несмотря на набирающую популярность эстетику малоэтажной застройки, дизайнеры ЖК «Берег Волги» рискнули предложить взыскательному покупателю дома-высотки – иначе как еще можно оценить масштабность и красоту вида на Волгу. Цветовое и геометрическое оформление домов этого жилого комплекса снова отсылает нас к истории – на этот раз истории сталинского ампира с его величавостью, незыблемостью, сдержанной роскошью линий.
Монументальные «сталинки», которые возводили легендарные советские архитекторы, призваны были продемонстрировать всему миру мощь и силу духа непокоренного города. Проект «Берег Волги» стал своего рода продолжателем традиций мэтров советской архитектуры: комфорт в сочетании с элегантностью, надежность каменных фасадов в сочетании с изящной легкостью стекла. И все это с видом на Волгу или уютные городские пейзажи.
– Панорамные окна с теплоотражающим покрытием – это особая «фишка» проекта, они увеличивают угол обзора, впуская в дом еще больше красоты. Поэтому в вашей квартире всегда будет тепло и уютно, – рассказывает генеральный директор АО «"Берег Волги" СЗ» Даниил Панов.
Курортный роман
Как ни удивительно, но строгая аристократичность архитектуры «Берега Волги» лишь подчеркивает заявленную застройщиками главную идею «курорта в центре города». И достигается это не только расположением домов в прибрежной зоне – тема пляжа, отдыха и морской романтики отчетливо раскрывается в планировке дворовой территории.
Крытые беседки, которые защищают от солнца, уютные детские площадки, наполненные воздухом и светом, шезлонги под «зонтиками», зоны для занятий спортом – в обрамлении елей, можжевельников, сосен все здесь будет говорить о путешествиях, прогулках по улочкам приморских городков. А вечером, благодаря продуманной системе деликатной подсветки, дворы «Берега Волги» будут превращаться в уютные квартальчики все того же старого доброго Царицына.
Важная деталь: все это великолепие будет доступно не только жителям ЖК «Берег Волги» – выход на красивую благоустроенную набережную по-прежнему останется доступен для всех жителей города.
– Проход на набережную ограничен не будет. Абсолютно все волгоградцы и гости нашего города смогут гулять вдоль реки по красивой благоустроенной территории, наслаждаясь прекрасными видами или просто в одиночестве насладиться тишиной и покоем, любуясь рекой и природными пейзажами левого берега Волги. Мы стремимся сделать наш город лучше, приятнее для жизни, развивая наш проект, и никак иначе, – продолжает Даниил Панов.
Город в городе
Непременное условие застройщика – обеспечить владельцам квартир максимальное включение в жизнь города без выхода за пределы жилого комплекса. Часть площади первых этажей в домах планируется отдать под коммерческую недвижимость, например, магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, фитнес-центры, фермерские лавки. Предполагается и создание социальной инфраструктуры – например, может появиться частный детский сад. Все делается с заботой о молодых семьях, которые являются главной целевой аудиторией застройщика.
И все это – в шаговой доступности от основных транспортных артерий Ворошиловского района, крупных гипермаркетов, городских и областных социальных учреждений.
– Месторасположение нашего ЖК идеально с точки зрения соотношения расположения дороги и одновременной отдаленностью от нее. Первая продольная, а в дальнейшем и Нулевая продольная находятся в пешей доступности и в тоже время достаточно отдаленно, чтобы «Берег Волги» был тихим, спокойным и не перегруженным шумом дороги, – поясняет гендиректор АО «Берег Волги» СЗ».
Полет фантазии
Застройщик ЖК «Берега Волги» не предлагает покупателям уже готовых интерьерных решений – этим, в частности, объясняется и доступность квартир. Жилые помещения со свободной планировкой, по мнению авторов концепции, не ограничивают свободу выбора покупателей, оставляют им простор для фантазии и в какой-то мере помогает совершенствовать собственный дизайнерский вкус. Впрочем, говорят представители застройщика, во время покупки квартиры специалисты офиса всегда подскажут наиболее выгодные и удобные интерьерные решения.
Наблюдая за последними тенденциями рынка недвижимости, эксперты пришли к выводу, что в наше время наиболее популярными становятся студии, одно- и максимум двухкомнатные квартиры. Именно на это делали упор и авторы концепции «Берега Волги».
– Сейчас уже немодно жить в одной квартире несколькими поколениями: молодые люди стремятся к независимости, в том числе и в быту. Они любят путешествовать, ценят сервис хороших отелей, подмечают детали, которые делают их пребывание там комфортнее, и хотят видеть их и в своей привычной жизни. Идеальным решением для них как раз и становятся квартиры с небольшим метражом и свободной планировкой – мы предоставляем им такую возможность, – говорят представители АО «"Берег Волги" СЗ».
Деятельный, целеустремленный, энергичный человек, ценящий покой и уют своего дома и красоту окружающей его природы – таким представляет себе своего покупателя застройщик ЖК «Берег Волги». Время выбрать только свою квартиру еще есть: первый этап строительства, который включает более 10 домов, располагающихся на первой и второй береговой линиях, планируется закончить к 2030 году. А в целом концепцией жилого комплекса «Берег Волги» предусматривается строительство трех очередей жилых домов общей площадью более 200 тыс. кв. метров.
Уточнить подробнее о квартирах, стоимости и планировках можно на сайте или у специалистов в офисе продаж застройщика.
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