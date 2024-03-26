Общество

Под Волгоградом представили нового чиновника с социальным уклоном

Общество 26.03.2024 08:16
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26.03.2024 08:16


На должность председателя комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации Волжского назначена Мария Резапова. Об этом сообщили V102.RU в мэрии городского округа Волгоградской области. Ее предшественница, Татьяна Чурекова, недавно стала заместителем главы администрации города.
Мария Резапова – выпускница Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, в 2018 году также окончила магистратуру по направлению «Педагогическое образование» в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.
Работала преподавателем в учреждениях образования, с 2021 года стала заведующим отделом художественной самодеятельности МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», затем – заместителем начальника отдела реализации основных направлений молодежной политики ГБУ Волгоградской области «Центр молодежной политики». Мария Резапова имеет большой опыт деятельности в области  реализации грантовых проектов, а также мероприятий, направленных на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Фото администрации Волжского

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