Под Волгоградом представили нового чиновника с социальным уклоном

Работала преподавателем в учреждениях образования, с 2021 года стала заведующим отделом художественной самодеятельности МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», затем – заместителем начальника отдела реализации основных направлений молодежной политики ГБУ Волгоградской области «Центр молодежной политики». Мария Резапова имеет большой опыт деятельности в области реализации грантовых проектов, а также мероприятий, направленных на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Фото администрации Волжского