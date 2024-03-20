Волгоградский бизнесмен пытался провезти «веселое» масло из Болгарии





Сотрудники Южной электронной таможни пресекли ввоз бизнесменом из Волгограда конопляного масла с каннабиноидами из Республики Болгария. Как сообщили V102.RU в ведомстве, в марте этого года суд конфисковал у фирмы 4 кг твердого и 3 литра жидкого конопляного масла.

В декларации на ввоз продукции мужчина указал, что панирует использовать сырье для парфюмерно-косметической продукции.

– Экспертиза показала, что в составе масла есть вещество «тетрагидроканнабинол», включенное в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и относится к наркотическим средствам, утвержденный решением комиссии, – пояснили в пресс-службе таможенного управления. – Ввоз такой продукции на таможенную территорию ЕАЭС осуществляется с предоставлением лицензии Минпромторга России.

В отношении волгоградской фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ - несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров без лицензии.



Фото: пресс-служба Южного таможенного управления