«Мы все видим»: эксперты подвели итоги второго дня голосования в Волгоградской области

В Региональном Центре общественного наблюдения за выборами при Общественной Палате Волгоградской области сегодня, 16 марта, подвели итоги двух дней голосования на выборах Президента РФ, сообщает V102.RU.

В ЦОНе смонтирована видеостена, на которую проецируется беспрерывная трансляция процесса голосования на всех избирательных участках, оборудованных видеонаблюдением и автоматизированными рабочими местами.





Председатель Волгоградской областной избирательной комиссии Виктор Черячукин еще раз озвучил цифры явки избирателей и отметил инициативность волгоградцев:

— Завершился второй день голосования. В 20.00 закрылись избирательные участки. Сегодня избиратели продолжали активно голосовать. Явка по итогам двух дней голосования в регионе составила 62,11%. Впереди у нас третий день голосования, и мы ожидаем, что избиратели придут на участки с таким же боевым настроем. Продолжится и прием заявлений для голосований на дому. Выезды будут осуществляться вплоть до окончания выборов. Формат трехдневного голосования позволил нам максимально удовлетворить просьбы желающих, имеющих важные причины для голосования по фактическому месту пребывания. Все, кто хочет проголосовать, но не может прийти на избирательные участки, будет предоставлена возможность проголосовать на дому.

Председатель Общественной палаты Волгоградской области, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Гензе отметила, что на участки вышли общественные наблюдатели, а видеостена функционировала без перебоев.

— Работали автоматизированные рабочие места, оборудованные компьютерами, каждый из которых позволял одновременно наблюдать за четырьмя участками. Общественные наблюдатели непосредственно свидетельствовали о том, что происходило на местах. В этом им помогал документ «Золотой стандарт», разработанный ОП РФ. Все были очень доброжелательны, не было зафиксировано никаких нарушений. На горячую линию общественной палаты поступило сегодня девять обращений, касающихся уточнения местоположения УИК, либо вариативности процедуры голосования для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, — заявила Гензе.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Волгоградской городской Думе Владлен Колесников также отметил высокую сознательность избирателей и поблагодарил всех, кто организовал избирательный процесс, отметив отсутствие каких-либо нарушений.





Председатель совета реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников в свою очередь подчеркнул, что в течение всего дня представители СР мониторили избирательный процесс.

— Нарушений не было. Уверен, что завтрашний день мы встретим достойно, — резюмировал политик.

Представитель «Новых Людей» Герман Запорожченко выразил уверенность, что второй день голосования прошел на достойном уровне, а реготделение партии высоко оценило организацию избирательного процесса. С ним согласился и представитель коммунистической партии.

Координатор Волгоградского реготделения ЛДПР Алексей Логинов увидел сегодня на участках, что люди как никогда идут голосовать в хорошем расположении духа.

— Избирательный процесс организован на высшем уровне. Многие идут на участки семьями. И мне вспоминается фраза из детства: «На выборы — как на праздник». И это так. Нарушений выявлено не было, — заметил Логинов.





Взяли слово и международные эксперты. Так, наблюдатель, член партии социалистов Республики Молдова Елена Белякова отметила превосходную оснащенность избирательных комиссий:

— Вчера мы были в Волгограде, а сегодня посетили три избирательных участка в сельских районах. Везде, где мы были — видели высокую активность избирателей. Это происходило и вчера, и сегодня. 16 марта в середине дня люди все время приходили и голосовали.

Член исполнительного комитета Всероссийского общественного движения «Корпус за чистые выборы» Антон Лукаш рассказал о фейках, которые удалось разоблачить во второй день голосования.

— Во взаимодействии штаба и экспертов провели работу по развенчанию недоразумений или фейков. Так, на одном из участков поступил сигнал о якобы ограничении возможности наблюдателя вести фото- и видеосъемку. Информация появилась на ресурсе «Голос»*, который признан иноагентом. Мы прибыли на участок. Мониторили ситуацию по видеостене и через автоматизированное рабочее место. Что же выяснили? Первое. Наблюдатель от одного из кандидатов к нашему приезду отсутствовал, и его опросить не удалось. Второе. Общественный наблюдатель в своей соцсети рассказал, что никаких нарушений не было. Выяснилось, что вброшенная информация была фейком. Его пытались разогнать трижды.





Также по словам Лукаша, пришлось разоблачить еще один фейк, который пытались раскрутить «местные информационные помойки»:

— Известные нам фейкометы опубьликовлаи информацию, что на второй день голосования на трех участках явка приближается к 100 процентам. Кто-то может задуматься: «А как такое возможно?». На это и рассчитан вброс, на сиюминутные эмоции. Но ни для кого не секрет, что подобную явку показывают участки, сформированные в медучреждениях. Это давно проверенный факт, так называемая электоральная география. Мы видим все, будьте спокойны.

Напомним, что завтра, 17 марта, в Волгоградской области в 08.00 снова откроются избирательные участки. Стартует третий день голосования на выборах президента. До 20.00 волгоградцы смогут подать свой голос за достойного на их взгляд кандидата.

*Голос — движение признано в РФ иноагентом.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»