Общество

«Мы все видим»: эксперты подвели итоги второго дня голосования в Волгоградской области

Общество 16.03.2024 23:19
0
16.03.2024 23:19


В Региональном Центре общественного наблюдения за выборами при Общественной Палате Волгоградской области сегодня, 16 марта, подвели итоги двух дней голосования на выборах Президента РФ, сообщает V102.RU. 

В ЦОНе смонтирована видеостена, на которую проецируется беспрерывная трансляция процесса голосования на всех избирательных участках, оборудованных видеонаблюдением и автоматизированными рабочими местами.


Председатель Волгоградской областной избирательной комиссии Виктор Черячукин еще раз озвучил цифры явки избирателей и отметил инициативность волгоградцев: 

— Завершился второй день голосования. В 20.00 закрылись избирательные участки. Сегодня избиратели продолжали активно голосовать. Явка по итогам двух дней голосования в регионе составила 62,11%. Впереди у нас третий день голосования, и мы ожидаем, что избиратели придут на участки с таким же боевым настроем. Продолжится и прием заявлений для голосований на дому. Выезды будут осуществляться вплоть до окончания выборов. Формат трехдневного голосования позволил нам максимально удовлетворить просьбы желающих, имеющих важные причины для голосования по фактическому месту пребывания. Все, кто хочет проголосовать, но не может прийти на избирательные участки, будет предоставлена возможность проголосовать на дому.

Председатель Общественной палаты Волгоградской области, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Гензе отметила, что на участки вышли общественные наблюдатели, а видеостена функционировала без перебоев. 

— Работали автоматизированные рабочие места, оборудованные компьютерами, каждый из которых позволял одновременно наблюдать за четырьмя участками. Общественные наблюдатели непосредственно свидетельствовали о том, что происходило на местах. В этом им помогал документ «Золотой стандарт», разработанный ОП РФ. Все были очень доброжелательны, не было зафиксировано никаких нарушений. На горячую линию общественной палаты поступило сегодня девять обращений, касающихся уточнения местоположения УИК, либо вариативности процедуры голосования для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, — заявила Гензе.  

Руководитель фракции «Единая Россия» в Волгоградской городской Думе Владлен Колесников также отметил высокую сознательность избирателей и поблагодарил  всех, кто организовал избирательный процесс, отметив отсутствие каких-либо нарушений.


Председатель совета реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников в свою очередь подчеркнул, что в течение всего дня представители СР мониторили избирательный процесс. 

— Нарушений не было. Уверен, что завтрашний день мы встретим достойно, — резюмировал политик. 

Представитель «Новых Людей» Герман Запорожченко выразил уверенность, что второй день голосования прошел на достойном уровне, а реготделение партии высоко оценило организацию избирательного процесса. С ним согласился и представитель коммунистической партии. 

Координатор Волгоградского реготделения ЛДПР Алексей Логинов увидел сегодня на участках, что люди как никогда идут голосовать в хорошем расположении духа. 

— Избирательный процесс организован на высшем уровне. Многие идут на участки семьями. И мне вспоминается фраза из детства: «На выборы — как на праздник». И это так. Нарушений выявлено не было, — заметил Логинов. 


Взяли слово и международные эксперты. Так, наблюдатель, член партии социалистов Республики Молдова Елена Белякова отметила превосходную оснащенность избирательных комиссий: 

— Вчера мы были в Волгограде, а сегодня посетили три избирательных участка в сельских районах. Везде, где мы были — видели высокую активность избирателей. Это происходило и вчера, и сегодня. 16 марта в середине дня люди все время приходили и голосовали. 

Член исполнительного комитета Всероссийского общественного движения «Корпус за чистые выборы» Антон Лукаш рассказал о фейках, которые удалось разоблачить во второй день голосования.  

— Во взаимодействии штаба и экспертов провели работу по развенчанию недоразумений или фейков. Так, на одном из участков поступил сигнал о якобы ограничении возможности наблюдателя вести фото- и видеосъемку. Информация появилась на ресурсе «Голос»*, который признан иноагентом. Мы прибыли на участок. Мониторили ситуацию по видеостене и через автоматизированное рабочее место. Что же выяснили? Первое. Наблюдатель от одного из кандидатов к нашему приезду отсутствовал, и его опросить не удалось. Второе. Общественный наблюдатель в своей соцсети рассказал, что никаких нарушений не было. Выяснилось, что вброшенная информация была фейком. Его пытались разогнать трижды. 


Также по словам Лукаша, пришлось разоблачить еще один фейк, который пытались раскрутить «местные информационные помойки»: 

— Известные нам фейкометы опубьликовлаи информацию, что на второй день голосования на трех участках явка приближается к 100 процентам. Кто-то может задуматься: «А как такое возможно?». На это и рассчитан вброс, на сиюминутные эмоции. Но ни для кого не секрет, что подобную явку показывают участки, сформированные в медучреждениях. Это давно проверенный факт, так называемая электоральная география. Мы видим все, будьте спокойны. 

Напомним, что завтра, 17 марта, в Волгоградской области в 08.00 снова откроются избирательные участки. Стартует третий день голосования на выборах президента. До 20.00 волгоградцы смогут подать свой голос за достойного на их взгляд кандидата.

*Голос — движение признано в РФ иноагентом.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.03.2024 21:32
Общество 16.03.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 20:33
Общество 16.03.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 20:13
Общество 16.03.2024 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 16:41
Общество 16.03.2024 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 15:59
Общество 16.03.2024 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 15:11
Общество 16.03.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 14:06
Общество 16.03.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 13:31
Общество 16.03.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 13:06
Общество 16.03.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 12:13
Общество 16.03.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 11:46
Общество 16.03.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 09:06
Общество 16.03.2024 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 08:52
Общество 16.03.2024 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2024 22:03
Общество 15.03.2024 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2024 21:45
Общество 15.03.2024 21:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:19
«Мы все видим»: эксперты подвели итоги второго дня голосования в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:50
В Волгоградской области монтажнику оторвало ступню на стройкеСмотреть фотографии
21:32
Перед «трудным» выбором президента оказались 2408 волгоградцевСмотреть фотографии
20:33
В Волгоградской области в феврале родились Роял и НагваСмотреть фотографии
20:13
Участники СВО из Волгоградской области попросили у волонтеров пудовую гирюСмотреть фотографии
19:35
Волгоградцев оглушили, накормили и побили в честь Масленицы: видеорепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:49
Лопнувший электрочайник с кипятком обжег лицо малышу под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
ИКВО раскрыла главное качество волгоградского избирателяСмотреть фотографии
15:59
Черный Porsche Cayenne пропавшего волгоградца нашли под ВоронежемСмотреть фотографии
15:11
Глава района Волгоградской области обвинил недоброжелателей в «масленичной» лжиСмотреть фотографии
14:41
За две недели Банк Уралсиб выплатил клиентам КИВИ Банка 3,26 млрд рублейСмотреть фотографии
14:06
«Будем жить»: лучший детский онколог страны из Волгограда – о своем выборе, пациентах и выгоранииСмотреть фотографии
13:31
В районе Волгоградской области упал метеозонд со снарядомСмотреть фотографии
13:06
В ЦПКиО Волгограда 16 и 17 марта отпразднуют Масленицу: программаСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде спикер облдумы проголосовал за неделимую РоссиюСмотреть фотографии
11:46
От ОБХСС до ОБЭП: волгоградские борцы с коррупцией отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом нашли обугленный труп мужчиныСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области по наводке с Украины подожгли УИК: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:06
Волгоградец исчез после поездки на черном Porsche CayenneСмотреть фотографии
08:52
В Волгограде и области второй день выбирают Президента РоссииСмотреть фотографии
08:24
«Волгоград мне многое дал»: Евгений Гомельский вспомнил, как начинал в «Динамо»Смотреть фотографии
22:56
Волгоградка бросила шашку на УИК по указке украинских мошенников – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
22:03
Суд определил судьбу бесхозяйных руин старинной церкви Иоанна Богослова под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:45
Облизбирком прокомментировал все провокации на УИК в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:25
В Волгоградской области озвучили итоговую явку первого дня выборов президентаСмотреть фотографии
21:14
«Диабло» и «Глаука» помогут благоустроить центр Волгограда за 35,7 млн рублейСмотреть фотографии
20:56
Победил по баллам: определен подрядчик реконструкции волгоградского ЦУМа за 2,5 миллиардаСмотреть фотографии
20:45
У двух волгоградок на УИК изъяли дымовую шашку и коктейль МолотоваСмотреть фотографии
20:35
Волгоградский политолог назвал провалом провокацию с зеленкой на УИКСмотреть фотографии
20:22
«Такого цирка я не видел!»: в Волжском наглый маневр водителя попал на видеоСмотреть фотографии
 