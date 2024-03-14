Плотину на ерике Каширин под Волгоградом подготовят к мощному гидроудару





В Волгоградской области плотину ерика Каширин в Волго-Ахтубинской пойме при подготовке к весеннему поводку оборудуют уникальным сооружением – струенаправляющим устройством. Как сообщили V102.RU в Облкомприроды, возведение устройства, которое позволит снизить нагрузку потока воды на опорную стену, начнется уже в конце марта.

Специалистам на плотине ерика вблизи хутора Невидимка Среднеахтубинского района предстоит построить железобетонные конструкции с двусторонним армированием со стороны нижнего бьефа (часть водного объекта, примыкающего к гидротехническому сооружению, – Прим. ред.) в примыкании к правому берегу.

– Даже в случае стремительного развития паводка сооружение выдержит гидроудар и чрезмерную нагрузку. Это важно для обеспечения безопасности инфраструктуры и жителей, – пояснили в ведомстве.

Плотина близ хутора Невидимка – первое в своем роде созданное на территории нашего региона и технически сложное сооружение, которое было возведено в 2020 году. Оно позволило аккумулировать водные ресурсы на участке ерика Каширин, питающем целую сеть водотоков Каширинского тракта. Плотина уже доказала свою эффективность при паводках с 2021 по 2023, обеспечив заполнение ериков Осинки, Гнилой, Песчаный, Шуляшка, озер Невидимки, Песчаное и др.

Фото: Облкомприроды