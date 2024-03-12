Волгоград сковали 8-балльные пробки в день приезда Дмитрия Медведева

Общество 12.03.2024 09:03
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12.03.2024 09:03
В Волгограде сегодня, 12 марта, зафиксированы 8-балльные пробки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис Яндекс Пробки, проблемы с движением транспорта наблюдаются в Ворошиловском, Дзержинском и Центральном районах города. Дорожные заторы образовались на улицах Рабоче-Крестьянская, Комсомольская, Рокоссовского и других главных магистралях областного центра.
Напомним, сегодня ожидается прибытие в Волгоград трех персон. Город-герой посетят кандидат в президенты РФ Николай Харитонов, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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