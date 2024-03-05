Общество

Бравые курсанты зовут волгоградок на танцы 7 марта

Общество 05.03.2024 13:51
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05.03.2024 13:51


Волгоградская академия МВД РФ проведет весеннюю акцию «Дарите женщинам цветы!», которая пройдет 7 марта на Центральной набережной. Как рассказали V102.RU в академии, курсанты и слушатели академии на площадке около фонтана «Искусство» исполнят популярные мелодии из известных кинофильмов, любимые песни прошлых лет и наших дней, попурри песен о весне, любви и счастье и другие музыкальные композиции.
Волгоградки получат в подарок цветы и приглашение на вальс в сопровождении духового оркестра академии.
Концерт продлится с 10 до 12 часов.

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