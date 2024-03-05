Бравые курсанты зовут волгоградок на танцы 7 марта

Концерт продлится с 10 до 12 часов.
Общество 05.03.2024 13:51
0
05.03.2024 13:51
Концерт продлится с 10 до 12 часов.
Волгоградская академия МВД РФ проведет весеннюю акцию «Дарите женщинам цветы!», которая пройдет 7 марта на Центральной набережной. Как рассказали V102.RU в академии, курсанты и слушатели академии на площадке около фонтана «Искусство» исполнят популярные мелодии из известных кинофильмов, любимые песни прошлых лет и наших дней, попурри песен о весне, любви и счастье и другие музыкальные композиции.Волгоградки получат в подарок цветы и приглашение на вальс в сопровождении духового оркестра академии.
Концерт продлится с 10 до 12 часов.
Выборы президента и голосование по благоустройству синхронизируют в Волгограде05.03.2024 16:58
Общество 05.03.2024 16:58
В Волгограде за год модернизировали километры теплотрасс, котельные и насосные станции05.03.2024 15:54
Общество 05.03.2024 15:54
«Предлагали СВО – отказался»: судимый 12 раз волгоградец заявил СМИ об избиении полицейским05.03.2024 15:25
Общество 05.03.2024 15:25
В Волгограде замминистра строительства РФ пошел в школу05.03.2024 14:26
Общество 05.03.2024 14:26
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов05.03.2024 13:52
Общество 05.03.2024 13:52
Глава Волгоградстата Чунаков сообщил Бочарову о позитивных итогах года05.03.2024 12:26
Общество 05.03.2024 12:26
В Волгограде разлив на ул. Землячки ликвидировали без отключений воды05.03.2024 11:23
Общество 05.03.2024 11:23
Скончался основатель гандбольного клуба «Каустик» Леонид Коросташевич05.03.2024 11:11
Общество 05.03.2024 11:11
Два района Волгограда свяжут новым маршрутом № 5а05.03.2024 10:24
Общество 05.03.2024 10:24
Накрыло минометным огнем. Под Волгоградом открыли памятную доску в честь погибшего бойца СВО05.03.2024 09:43
Общество 05.03.2024 09:43
«Куда вы его дели?»: инвалид с диабетом из Волгоградской области остался без инсулина05.03.2024 06:40
Общество 05.03.2024 06:40
Жителя Волгоградской области оштрафовали за дискредитирующие ВС РФ репосты04.03.2024 20:54
Общество 04.03.2024 20:54
Пропадавшего в 2018 году на Кубани глухого мужчину ищут под Волгоградом04.03.2024 20:05
Общество 04.03.2024 20:05
Жестко задержавших лжесантехников полицейских наградили в Волжском04.03.2024 18:29
Общество 04.03.2024 18:29
Вспышку бруцеллеза у коров выявили в хуторе под Волгоградом04.03.2024 17:20
Общество 04.03.2024 17:20