Волонтеры отвезли подарки постояльцам приюта «Соборник» в Горноводяном

Общество 06.03.2024 09:07
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06.03.2024 09:07
Постояльцы приюта «Соборник», расположенного в селе Горноводяное Дубовского района, получили в подарок необходимые вещи и продукты от волонтеров «Волгоградэнергосбыта». В минувшие выходные сотрудники компании побывали в гостях у «соборников». И это, как уточняют волонтеры-энергетики, частная инициатива и уже второй их визит Горноводяное.
– Не сказать, что приют в Горноводяном совсем обделен вниманием неравнодушных благотворителей, но все же по причине своего отдаленного расположения от Волгограда его постояльцам достается меньше участия, чем городским учреждениям. Именно это обстоятельство подвигло нас оказывать поддержку обитателям горноводянского приюта, – рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Как уточнили ИА «Высота 102» в компании, с предложением оказывать помощь постояльцам «Соборника» выступил один из сотрудников ПАО «Волгоградэнергосбыт». Другие откликнулись – и уже перед Новым годом постояльцам приюта передали первую партию вещей и долгохранящихся продуктов.
– В этот раз по просьбе постояльцев мы привезли сладкие подарки, постельное белье, обувь и необходимую одежду, а также средства гигиены – подгузники и пеленки для лежачих. Хотя те, кому здоровье позволяет, не сидят в социальном доме иждивенцами. Собственными силами они пытаются отремонтировать помещения приюта или ухаживают за скотиной из подсобного хозяйства. Помимо курочек и поросят, здесь не так давно появились телочка и дойная корова. Теперь вместо порошкового молока есть настоящее! – рассказывают волонтёры. – Хлебнувшие в жизни горя люди выживают общиной, поддерживая и помогая друг другу. Но любая поддержка для них никогда не лишняя. Им важна и помощь, и простое внимание, участие в их нелегкой судьбе.
Всего в социальной гостинице в настоящий момент 50 постояльцев, большая часть – мужчины. Это люди, которые в силу разных обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации, без дома, а некоторые даже и без документов. В фонде им не только дают кров и еду, но и помогают в восстановлении паспорта и других бумаг, необходимых для гражданской жизни.
Напомним, ранее о жизни постояльцев приюте ИА «Высота 102» рассказывал основатель «Соборника» Вячеслав Головин.
Фото предоставлено ПАО «Волгоградэнергосбыт».
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