Хор «Боевые подруги» из Волгограда зажег в народном телешоу

Ветеранский хор «Боевые подруги» из Волгограда ярко выступил на народном телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», где участников оценивают жюри из 100 человек – это музыкальные эксперты во главе с певцом Сергеем Лазоревым, передает V102.RU.

Коллектив из города-героя, исполнивший песню «Играй, баян, душа моя», покорил экспертом своим молодым задором и энергией. За вступление «Боевые подруги» получили 82 балла. Однако высокая конкуренция не дала коллективу выйти в финал.





Как сами себя представили участники из Волгограда, хор «Боевые подруги» создан ветеранами Великой Отечественной войны и офицерами в отставке с целью патриотического воспитания молодежи. Коллективу более 30 лет. Репертуар «Боевых подруг» состоит из народных, военных, лирических и казачьих песен.

Фото с выступления на телешоу читателей ИА «Высота 102»