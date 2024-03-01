Пригородные поезда Петров Вал-Камышин запускают с 4 марта





Приволжская железная дорога возобновляет маршрут сообщением Петров Вал-Камышин. Как сообщает V102.RU, пригородные поезда данного направления начнут курсировать с 4 марта по рабочим дням по следующему расписанию: Приволжская железная дорога возобновляет маршрут сообщением Петров Вал-Камышин. Как сообщает V102.RU, пригородные поезда данного направления начнут курсировать с 4 марта по рабочим дням по следующему расписанию:

• №6502 Петров Вал – Камышин-1 отправлением со ст. Петров Вал в 6:35, прибытием на ст. Камышин-1 в 7:06;• №6501 Камышин-1 – Петров Вал отправлением со ст. Камышин-1 в 7:16, прибытием на ст. Петров Вал в 7:50;• №6512 Петров Вал – Камышин-1 отправлением со ст. Петров Вал в 17:15, прибытием на ст. Камышин в 17:46;• №6511 Камышин-1 – Петров Вал отправлением со ст. Камышин-1 в 17:56, прибытием на ст. Петров Вал в 18:30.Также в Приволжской железной дороге обратили внимание пассажиров на изменение расписания пригородных поездов Петров Вал-Ильмень и обратно с 4 марта.№6521 Петров Вал – Ильмень отправлением со ст. Петров Вал по будням в 9:07 (на 1 час 48 минут позже), прибытием на ст. Ильмень в 11:05 (на 1 час 47 минут позже);• №6522 Ильмень – Петров Вал отправлением со ст. Ильмень в 14:30 (на 1 час 32 минуты позже), прибытием на ст. Петров Вал в 16:29 (на 1 час 33 минуты позже).