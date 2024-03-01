В Волгограде нашли применение выброшенным книгам





Жители Волгограда и области ежедневно выбрасывают в мусорные баки сотни книг. В контейнерах, а в последствии и на мусоросортировочном комбинате в Волжском, можно найти томик с творчеством Достоевского, учебники по изучению английского языка, книги по бизнесу или даже Библию, сообщает V102.RU. Многие из них попадают в сортировку в хорошем состоянии, а некоторые почти не отличишь от новых, которые стоят на полках книжных магазинов.

– В среднем, в 10-часовую смену мы принимаем примерно 300 килограммов макулатуры. И в смену отбираем из общей массы отходов порядка 100 и более книг. Нам попадается художественная литература, религиозная, научная и учебная, – рассказал начальник службы эксплуатации мусоросортировочного комплекса Роман Руденко. – Для повторного использования, к сожалению, они недопустимы, поскольку соприкасаются с другими видами отходов и теряют свои потребительские качества.

На комплексе книги и учебники отбираются вручную сортировщиками из общей массы отходов, а далее – прессуются. В дальнейшем общая масса макулатуры отправляется на предприятие, где бумажным изделиям дают «вторую жизнь», перерабатывая их в картон.

Сложно сказать, почему волгоградцы выбрасывают такое количество ценных книг, а не относят их в библиотеку или передают другим книголюбам. Сейчас в Волгограде все больше набирают популярность точки буккросинга, в которых можно обменяться с другими людьми своими книгами, тем самым продлевая их жизнь. Одной из таких точек стал центральный абонентский участок регионального оператора по адресу Краснознаменская, 12.

– На сегодняшний день мы живем в век глобальной цифровизации, но, тем не менее, любовь к книге у каждого из нас остается, – признается заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев. – Призываем наших горожан не выбрасывать книги, а лучше прийти в один из наших офисов и обменять их на любое другое понравившееся вам произведение. Если у вас нет книг, то вы можете просто приехать в офис и взять почитать на время или забрать себе навсегда.

По словам представителей компании, такой книжный обмен планируется организовать во всех абонентских участках регоператора.